انطلاق مهرجان الظفرة لسباقات الهجن 2026

انطلقت اليوم، منافسات مهرجان الظفرة لسباقات الهجن 2026، على ميدان الظفرة، بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الفعاليات إقامة 15 شوطاً لمسافة 3 كلم لفئة الحقايق، وافتتحت، «درر» لهزاع محمد سالم الجديلي المنافسة بحصد لقب الشوط الأول بزمن قدره 4:16:62 دقيقة، وانتزع «جزيل» لعتيق مطر حسن القبيسي لقب الشوط الثاني بأفضل توقيت مسجلا 4:13:60 دقيقة.

وتصدرت «لهبة» لساري علي محمد المنصوري الشوط الثالث بزمن قدره 4:17:43 دقيقة، وذهب لقب الشوط الرابع إلى«مجد» لناصر مسلم سالم الغفيلي مسجلا 4:15:29 دقيقة. وكان اللقب في الشوط الخامس، من نصيب «الشاذلية» لعبدالله حمد بن بهيان العامري بـ 4:16:77 دقيقة، وحقق«قاصد»، لمحمد سعيد بن صالح الزرعي لقب الشوط السادس مسجلا 4:17:89 دقيقة.

وفي الشوط السابع، حققت «البسوس» لعبدالله حمد بن بهيان العامري الفوز بزمن قدره 4:15:90 دقيقة، وتوّجت «الريم» لسلطان سويد زايد بن قشمان المنصوري بلقب الشوط الثامن بـ 4:15:44 دقيقة.

وأحرز «معالج»، لحمود عبدالله شامس المحاربي المركز الأول في الشوط التاسع بزمن قدره 4:15:79 دقيقة، وفي الشوط العاشر، أحرزت «الشاذلية» لراشد سلطان سالم الدرعي، اللقب مسجلة 4:19:79 دقيقة.

وتفوق»حسم» لعبدالله مبارك قران راشد المنصوري في الشوط الحادي عشر بزمن قدره 4:18:25، وحصد «شاهين» لمحمد سالم علي الدرعي الفوز في الثاني عشر بزمن قدره 4:15:08 دقيقة. وفي الشوط الثالث عشر، تصدرت «اعمار» لعوض علي عبدالله البلوشي المنافسة بـ 4:18:67 دقيقة، وحققت «شقراء» للمالك نفسه لقب الشوط الرابع عشر مسجلة 4:17:15 دقيقة، ثم اختتم «صريح» لعلي سهيل بالروس العامري منافسات الفترة المسائية محققا اللقب في الشوط الخامس عشر بزمن قدره 4:22:72 دقيقة.