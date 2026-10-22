العين تستضيف بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات

عززت مدينة العين حضورها على خارطة الشطرنج العالمي بعد فوز ملفها بحق استضافة النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 سنة، واعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE» لملف الاستضافة في إنجاز رياضي دولي جديد يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات العالمية الكبرى.

وتستضيف مدينة العين البطولة خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، حيث تتجه أنظار أسرة الشطرنج العالمية إلى المدينة لمتابعة منافسات تجمع المواهب الشطرنجية الواعدة من مختلف أنحاء العالم، للتنافس على أربعة ألقاب عالمية في الشطرنج السريع والخاطف.

ويشكل فوز ملف العين بحق الاستضافة إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات التنظيمية للمدينة، ويعكس ما تتمتع به من خبرات وإمكانات تؤهلها لاحتضان الأحداث الرياضية الدولية، فضلًا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات الرياضية الإماراتية في تعزيز حضور الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

وتحمل النسخة الرابعة من البطولة بُعدًا دوليًا مميزًا، إذ انطلقت نسختها الأولى من إيطاليا في اوربا عام 2023، وانتقلت إلى أوزبكستان عام 2024، ثم إلى بيرو في أمريكا الجنوبية عام 2025، قبل أن تعود إلى القارة الآسيوية من بوابة مدينة العين الإماراتية عام 2026، في مسيرة تعكس اتساع الانتشار الجغرافي للبطولة وتنامي الاهتمام العالمي بمنافسات الشطرنج السريع والخاطف.

وتضم البطولة أربع مسابقات عالمية مستقلة، تشمل بطولة العالم للشطرنج السريع للشباب، وبطولة العالم للشطرنج السريع للفتيات، وبطولة العالم للشطرنج الخاطف للشباب، وبطولة العالم للشطرنج الخاطف للفتيات، بما يتيح تتويج أربعة أبطال وبطلات للعالم تحت 20 سنة، في منافسات تجمع بين سرعة البديهة ودقة التفكير والمهارات التكتيكية والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت ضغط الوقت.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الدولية البارزة لاكتشاف المواهب الشطرنجية الشابة وصناعة أبطال المستقبل، إلى جانب ما تتميز به منافسات السريع والخاطف من إثارة وجاذبية إعلامية وجماهيرية، في ظل تنامي حضورهما على أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج.

وفي إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث، تعقد اللجنة المنظمة مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، للكشف عن تفاصيل البطولة وبرنامجها الفني والتنظيمي، وتسليط الضوء على الاستعدادات الجارية للحدث المرتقب

ديذكر أن مدينة العين تمتلك سجلًا حافلًا في استضافة البطولات الشطرنجية العالمية والقارية كان أبرزها احتضان بطولة مدن العالم للشطرنج على كأس الشيخ زايد عام 2012، ثم بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة ذكور واناث عام 2013، ودوري ابطال اندية اسيا عامي 2008 و 2016 والبطولة الاسيوية الفردية للاساتذة عامي 2015 و 2025 وبطولة اسيا للاشبال والناشئين والشباب عامي 2007 و 2023 وآسيا للهواة 2024 بما يعكس امتداد تجربتها التنظيمية وخبرتها في استضافة الأحداث الشطرنجية الكبرى وترسيخ حضورها الدولي ومواصلة مسيرتها في استضافة الأحداث العالمية، في محطة جديدة تعزز مكانتها على خارطة الشطرنج الدولي.