سلسلة كأس دبي الذهبية تتصدر 15 بطولة في موسم بولو الحبتور

أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عن برنامج الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، والذي يمتد على مدار سبعة أشهر، من 24 أكتوبر الجاري وحتى 24 أبريل المقبل، ويتضمن 15 بطولة وفعالية رياضية، تتصدرها سلسلة كأس دبي الذهبية، التي تعد الأبرز والأكثر جماهيرية على أجندة منافسات البولو في الدولة.

وينطلق البرنامج بعد غداً السبت، بإقامة فعالية يوم السيدات الخيري، بعدما شهد يوم 19 سبتمبر الماضي، لقاءً استعراضياً افتتاحياً للموسم، الذي يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات الاجتماعية، مع تنوع مستويات البطولات وفق تصنيفات «الهانديكاب»، بما يتيح الفرصة أمام مختلف فئات اللاعبين، من المحترفين والهواة، للمشاركة وتطوير مستوياتهم الفنية.

وتحظى سلسلة كأس دبي الذهبية بالنصيب الأكبر من الاهتمام، إذ تضم خمس بطولات، وهي كأس دبي الذهبية، وكأس دبي الفضية، وكأس تحدي دبي، وكأس دبي، وكأس الماسترز، وجميعها تقام في عام 2027، بمشاركة لاعبين يصل تصنيفهم إلى «هانديكاب 20 جول»، وتحظى هذه المنافسات بمتابعة جماهيرية واسعة، مع نقلها تلفزيونياً إلى عشاق اللعبة في مختلف أنحاء العالم.

وتسبق انطلاق سلسلة الكؤوس الذهبية مجموعة من البطولات التي تتدرج في مستويات المنافسة، حيث تقام بطولة كأس الهالوين، بمشاركة لاعبين من تصنيف 2 إلى 4 جول، خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري.

ومن 9 إلى 14 نوفمبر المقبل، يستضيف النادي بطولة نوفمبر، بمشاركة لاعبين من تصنيف 4 إلى 6 جول، وتليها بطولة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من 24 إلى 28 نوفمبر، بمشاركة لاعبين من تصنيف 8 إلى 10 جول.

وتتواصل المنافسات بإقامة كأس السير ونستون تشرشل السنوية، من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة لاعبين من التصنيف المتوسط 8 إلى 10 جول، قبل أن يسدل الستار على نشاط العام ببطولة مهرجان الحبتور للبولو، المقررة من 14 إلى 19 ديسمبر، بمشاركة لاعبين من تصنيف 2 إلى 4 جول.

وأكد محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، اعتزازه بعودة الموسم الجديد للبولو في نادي ومنتجع الحبتور، مشيراً إلى أن المنتجع أصبح منصة رياضية واجتماعية وثقافية تجمع محبي هذه الرياضة الراقية من داخل الدولة وخارجها.

وقال: فخورون بعودة موسم البولو الجديد في نادي ومنتجع الحبتور، الذي بات منصة رياضية واجتماعية وثقافية تجمع محبي هذه الرياضة الراقية من داخل الدولة وخارجها، وسيشهد الموسم الجديد تنوعاً أكبر في الفعاليات، مع اهتمام خاص بالتنظيم والارتقاء بتجربة الجمهور، ونتطلع إلى استقبال الجميع لقضاء أوقات مميزة في أجواء عائلية ورياضية فريدة.

وأضاف: حرصنا هذا العام، كما في كل موسم، على تنويع الفعاليات لتشمل جميع فئات المجتمع، من المحترفين والهواة إلى العائلات ومحبي الفروسية، لتكون تجربة شاملة ومتكاملة لكل الزوار. ونؤمن في منتجع الحبتور للبولو والفروسية بأن النجاح لا يتحقق فقط بتنظيم البطولات، بل أيضاً بتوفير بيئة احترافية وفق أعلى المعايير العالمية، وتقديم خدمات متكاملة تضمن تجربة راقية للمشاركين والجمهور على حد سواء.