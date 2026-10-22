أبوظبي للألعاب الشتوية يعتمد مشاركة 46 لاعباً ولاعبة في دولية بانكوك

اعتمد نادي أبوظبي للألعاب الشتوية مشاركة 46 لاعباً ولاعبة بفريقي الرجال والسيدات في بطولة بانكوك الدولية لهوكي الجليد، المقررة بتايلاند من 27 إلى 31 أكتوبر الحالي.

وأوضح النادي، أن البعثة ستغادر إلى بانكوك السبت المقبل، استعدادا لخوض منافسات البطولة التي تضم أبرز منتخبات القارة من بينها إندونيسيا وسنغافورة واليابان وتايلاند، بما يتيح للاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات وتطوير مستوياتهم الفنية.

وقال حمد الشرياني، المدير التنفيذي للنادي، إن المشاركة تأتي ضمن أجندة النادي السنوية لتعزيز تواجد فرقه في البطولات القارية، والاحتكاك مع المدارس المختلفة في رياضة هوكي الجليد، مشيداً بدعم مجلس أبوظبي الرياضي للألعاب الشتوية.

وأشار إلى الاستعدادات المميزة لمنتخبي الرجال والسيدات على مراحل متدرجة خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد انطلاق دوري هوكي الجليد للرجال مطلع أكتوبر الجاري، فيما شكلت مشاركة فريق السيدات في بطولة الاتحاد كلاسيك لهوكي الجليد، مؤخراً في منطقة العين، فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرة.