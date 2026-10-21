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أخبار متفرقة

انطلاق مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن بـ 104 أشواط

وام

ينطلق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، غداً، مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، و يستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.

ويتضمن المهرجان 104 أشواط لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع، تتنافس خلالها المطايا على 12 رمزاً، بواقع 4 رموز لكل فئة، ورصد جوائز عينية ونقدية قيمة للفائزين، مع توقعات بمشاركة كبيرة، بعد الإقبال الكبير على فعالياته خلال النسخ السابقة لملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات المقررة لانطلاق فعاليات المهرجان المقرر في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة.