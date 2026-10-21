«أكاديمية IFBB بدبي» تشارك في ورشة «المدرب الرياضي» لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع

نظّم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع شركة إدراك لإدارة المنشآت الرياضية، ورشة «المدرب الرياضي المجتمعي للتدريب واللياقة البدنية»، في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي، بمشاركة 56 متدرباً، ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بمفاهيم التدريب الرياضي المجتمعي واللياقة البدنية.

وشهدت الورشة حضور سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والعقيد المهندس عبد الكريم محمد سعيد، رئيس أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، وراشد عبيد الزعابي، مدير عام شركة إدراك لإدارة المنشآت الرياضية، إلى جانب عدد من المهتمين بمجال التدريب واللياقة البدنية.

واستمرت الورشة لمدة أربع ساعات تدريبية، قدّم خلالها الدكتور وليد عبد الكريم ويوسف رشدي «أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام – دبي»، مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية التي تهدف إلى تطوير معارف المشاركين وصقل مهاراتهم في مجال التدريب الرياضي المجتمعي.

وتضمنت الورشة التعريف بمفهوم التدريب الرياضي المجتمعي وأهميته في تعزيز النشاط البدني لدى أفراد المجتمع، إلى جانب استعراض أساسيات الفسيولوجيا الرياضية والعضلات الهيكلية، ومبادئ وأساليب التدريب، ومهارات وأخلاقيات المدرب الرياضي المجتمعي، فضلًا عن آليات تصميم الحصص التدريبية بما يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص اتحاد الإمارات للرياضة للجميع على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية المتخصصة، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في مجال التدريب، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة مستدام بين مختلف فئات المجتمع.

واختُتمت الورشة بكلمات أكدت أهمية مواصلة تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، أعقبتها فقرة تكريم للمساهمين في إنجاح الورشة، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في تحقيق أهدافها.

ويواصل اتحاد الإمارات للرياضة للجميع جهوده في إطلاق المبادرات والبرامج النوعية التي تدعم الرياضة المجتمعية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطًا وصحة، وتعزز مكانة الرياضة بوصفها ركيزة أساسية لجودة الحياة.