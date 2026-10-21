أمينة المرزوقي: نتطلع لتنظيم نسخة استثنائية من مونديال الجامعات للقوة البدنية بالشارقة

أكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة ورئيسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم الجامعية للقوة البدنية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة تتطلع إلى تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، تعكس المكانة الرياضية المتميزة لدولة الإمارات وإمارة الشارقة، من خلال الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية المبكرة، وتوفير جميع مقومات النجاح التنظيمي والفني للحدث العالمي، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وأكدت أمينة المرزوقي أن اللجنة العليا المنظمة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير أفضل سبل استقبال الوفود الرياضية المشاركة، وتأمين المستلزمات الإدارية والإعلامية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين واللاعبات، وتقديم الدعم المعنوي لهم، بما يساعدهم على تقديم أفضل مستوياتهم الفنية خلال المنافسات.

وأضافت: «نتطلع إلى أن تكون هذه النسخة علامة مميزة في تاريخ بطولات العالم الجامعية للقوة البدنية، وأن نقدم تجربة رياضية وتنظيمية، تترك انطباعاً إيجابياً لدى جميع المشاركين، خصوصاً أن البطولة ستشهد مشاركة رياضيين من 18 دولة، وهو عدد جيد يعزز تطلعاتنا لمشاهدة منافسات قوية ومستويات فنية رفيعة».

وأوضحت أن جامعة الشارقة تولي الرياضة الجامعية اهتماماً كبيراً، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية قدراته البدنية والذهنية، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها بين الجامعات المتميزة رياضياً على مستوى الإمارات والوطن العربي.

وأشارت أمينة المرزوقي إلى أن استضافة البطولة العالمية تأتي امتداداً لسلسلة من النجاحات التي حققتها الجامعة في رياضة القوة البدنية، وفي مقدمتها تنظيم النسخة الأولى من كأس آسيا للجامعات عام 2023، بمشاركة 11 دولة، فضلاً عن تحقيق طلبة الجامعة العديد من الميداليات الملونة في البطولات الآسيوية والعالمية، ما يعكس تطور مستوى هذه الرياضة، والاهتمام المتواصل بإعداد المواهب الرياضية الجامعية.

وأضافت أن النجاحات الرياضية للجامعة لا تقتصر على القوة البدنية، بل تشمل تحقيق ألقاب جامعية في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، إلى جانب الفوز بدرع التفوق الرياضي العام للموسم الجامعي 2025-2026، فضلاً عن إسهام الجامعة في رفد المنتخبات الوطنية الإماراتية بالعديد من اللاعبين واللاعبات في مختلف الرياضات، بما يعزز حضورها ودورها في دعم الحركة الرياضية بالدولة.

وأكدت أمينة المرزوقي أن هذه الإنجازات تعكس رؤية الجامعة في الجمع بين التميز الأكاديمي والتفوق الرياضي، مشيدة بجهود فرق العمل واللجان المنظمة، وحرصها على تقديم بطولة عالمية، تليق بسمعة الشارقة ومكانتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

واختتمت تصريحاتها قائلة: «نرحب بجميع الوفود الرياضية المشاركة في البطولة، من لاعبين ولاعبات وأجهزة فنية وإدارية، في الإمارة الباسمة، إمارة الشارقة، التي تفتح ذراعيها دائماً لضيوفها من مختلف دول العالم، ونتمنى للجميع طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تحقيق طموحاتهم الرياضية، وأن تكون البطولة فرصة لتعزيز أواصر الصداقة، والتواصل بين شباب الجامعات من مختلف الدول، في أجواء تسودها الروح الرياضية والتنافس الشريف».