اتحاد الشطرنج وجامعة أبوظبي يوقعان اتفاقية لتطوير اللعبة عبر البحث العلمي

وقّع اتحاد الإمارات للشطرنج وجامعة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تطوير لعبة الشطرنج من خلال البحث العلمي والدراسات المتخصصة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، وتفتح آفاقاً جديدة لدراسة علوم الشطرنج وتعزيز حضورها في المؤسسات الأكاديمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة أبوظبي بمقرها، بحضور الدكتور غسان عواد، مدير الجامعة، والدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور غانم كشواني، رئيس لجنة الأبحاث والدراسات بالاتحاد، والدكتورة مها العامري، عضو اللجنة، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات الرياضية.

وأعرب الدكتور غسان عواد، مدير الجامعة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للشطرنج، مؤكداً أن لعبة الأذكياء تحمل فوائد عديدة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وقال: نسعد بأن نكون جزءاً من منظومة الاتحاد، وهذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تتجه إلى البحث العلمي ودراسة علوم الشطرنج. ورغم أن الجامعة أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون مع جهات رياضية، ولدينا أبطال في مختلف الألعاب، فإن الشطرنج سيكون له وضع خاص، كما سيتم تنظيم بطولات للعبة داخل الجامعة.

من جانبه، وجّه الدكتور إسماعيل الخوري الشكر إلى جامعة أبوظبي على قبول الاتفاقية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج من مختلف النواحي، والتوجه إلى الجامعات لتأسيس دوري للشطرنج، بما يسهم في اكتشاف المواهب واستمرار الطلاب في ممارسة اللعبة.

وأوضح الخوري أن قمة الإمارات للشطرنج، التي عُقدت مؤخراً في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كشفت عن تسرب عدد من اللاعبين من اللعبة بعد مرحلة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن إطلاق دوري للجامعات يمثل إحدى الخطوات المهمة للحفاظ على اللاعبين، وتوفير فرص جديدة لاكتشاف المواهب وصقلها.

بدوره، أكد الدكتور غانم كشواني أن الاتفاقية تستهدف تعزيز البحث العلمي والدراسات في مجال الشطرنج، مع التركيز على الجوانب العلمية والمعرفية التي تتجاوز حدود الرقعة، إلى جانب تنظيم بطولات على مستوى الجامعات.

وأشار إلى أن اختيار جامعة أبوظبي جاء لما تتمتع به من تطور في مجال البحث العلمي، موضحاً أن هذا التعاون يمثل بداية لتوقيع اتفاقيات أخرى مع مؤسسات أكاديمية، فيما يتمثل أحد الأهداف المستقبلية في إدراج علوم الشطرنج ضمن المناهج الاختيارية.

من جانبها، أكدت الدكتورة مها العامري أن الاتفاقية تمثل باكورة أعمال لجنة الأبحاث والدراسات باتحاد الإمارات للشطرنج، التي شُكّلت لفتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة بالاعتماد على البحث العلمي والدراسات المتخصصة.

وأوضحت أن اللجنة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل توسيع قاعدة المعرفة بعلوم الشطرنج، والاستفادة من نتائج الأبحاث في تطوير الأداء الفني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب دعم إدراج علوم الشطرنج ضمن البرامج والمناهج التعليمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة اللعبة وتطوير مستقبلها على أسس علمية مدروسة.