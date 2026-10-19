استمرار منح شهادات الجودة في الإدارة المتكاملة لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

جددت شركة «LRQA لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد» العالمية، المتخصصة في منح شهادات الجودة، ثقتها في استمرارية منح شهادات الآيزو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، التي حصل عليها للمرة الأولى في سبتمبر 2019 وفق معايير الإدارة المتكاملة «ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001»، تقديراً لجهوده في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الجودة والسلامة والإدارة البيئية، وإعداد وتأهيل جيل رياضي يتمتع بالقيم الأخلاقية والمهارات الرياضية المتميزة.

جاءت هذه الثقة بعد اجتياز إدارة النادي عملية تدقيق شاملة استمرت ست ساعات بمقره في الرحمانية، بحضور يحيى زكي ممثل الشركة في الشرق الأوسط، ومحمود لطفي شعبان المدير التنفيذي للنادي، وعلي واحد البلوشي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي، وممثلي الإدارات واللجان المختلفة، ونالت إدارة الخدمات المساندة بالنادي نصب الأسد في التدقيق والفحص على كافة إجراءاتها وعملياتها.

وأشاد ممثل الشركة المانحة بالمستوى المتميز لمرافق النادي، خصوصاً في مجالات السلامة والجودة والتنظيم الإداري، وبالجهود المبذولة للمحافظة على المعايير العالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سعيد الجروان، أن تجديد شهادة الآيزو يعكس نجاح النادي في تحقيق التميز المؤسسي، ويترجم خطته الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة رياضية مثالية تسهم في رعاية الأبناء وتطوير قدراتهم، مثمناً دعم مجلس الشارقة الرياضي الذي أسهم في تحقيق الإنجاز.

وأوضح الجروان، أن أهمية الشهادة تمتد إلى تطوير منظومة العمل الرياضي وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والإعلامية، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للاعبين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق الإنجازات.

وأشار الجروان إلى أن تجديد الشهادة يمثل تأكيداً لكفاءة العمل المؤسسي، ويمنح النادي حافزاً لمواصلة التطوير وتحقيق استراتيجيته في توفير بيئة رياضية تنافسية ونشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنادي، أن استمرار النادي في تحقيق النجاح والعمل وفق معايير الآيزو العالمية يعكس حرص الإدارة على تلبية تطلعات المجلس الرياضي ومجلس إدارة النادي، وكذلك حجم الجهود المتميزة التي يبذلها فرق العمل بالنادي وحرصهم على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية وجعلها أسلوب عمل يومي تعزيزا لثقافة الجودة والتميز واستدامة إجراءات العمل المؤسسي.

وتقدم مالمدير التنفيذي للنادي بالشكر والتقدير إلى مجلس ادارة النادي والى جميع الموظفين والعاملين في النادي على جهودهم وتعاونهم وروح الفريق الواحد، مؤكداً أن المحافظة على شهادة الآيزو تمثل مسؤولية مشتركة وحافزاً لمواصلة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج الرياضية، بما ينسجم مع استراتيجية النادي وتطلعات مجلس إدارته والمجلس الرياضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.