شراكة إستراتيجية بين كليات التقنية العليا واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية

أعلنت كليات التقنية العليا عن تعاون إستراتيجي مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تتولى بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026-2027، التي تقام برعاية وزارة الرياضة.

وجاء الإعلان خلال فعالية أُقيمت في حرم الكليات بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومحمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة.

وبموجب التعاون، تدعم كليات التقنية العليا تنظيم البطولة وتنفيذها، بما يسهم في تطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، إلى جانب إشراك طلبتها في الفعاليات والأنشطة والمبادرات المرتبطة بالبطولة.

ويشمل التعاون أيضاً تبادل الخبرات والمعارف والموارد التعليمية، واستكشاف فرص تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية مشتركة، إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية والتوعوية والتعليمية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود وزارة الرياضة والاتحاد لتعزيز الرياضة المدرسية، وتطوير منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وتمكين الطلبة في بيئة تعليمية ورياضية داعمة، بما يعزز التكامل المؤسسي لتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة واستدامة، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وأكد محمد النعيمي إن الشراكة تعكس التزام كليات التقنية العليا بتعزيز دورها الوطني في إعداد الأجيال، وتنمية المواهب والمهارات، ودعم مشاركة الشباب في المجتمع، بما يواكب توجهات الدولة في تمكين الشباب وإعداد القيادات الوطنية المستقبلية.