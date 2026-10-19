سالم عبدالرحمن يتألق في قمة الجولة الثانية لدوري الشطرنج

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الفوز على الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، لاعب نادي دبي للشطرنج، في قمة الجولة الثانية من الدوري العام للشطرنج، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن مسابقات الموسم الرياضي الحالي، واستضاف منافساته نادي دبي للشطرنج بقاعته، في فئتي المفتوحة والسيدات.

ونجح فريق الشارقة في الفوز على دبي ضمن منافسات الفئة المفتوحة بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، بعدما حقق غوبتا أبهيجيت الفوز على سعيد إسحاق، وسافين سفر الله خان على عثمان موسى، وراشد حسين الحمادي على أحمد فريد، فيما سجل إبراهيم سلطان الفوز الوحيد لدبي على محمد شيان، بينما انتهت مواجهة زايد سلطان الطاهر وحمد عيسى البلوشي بالتعادل.

وفي المواجهة الثانية تفوق نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على نادي الفجيرة بنتيجة 4-2، في لقاء شهد أربعة تعادلات، مقابل فوز لاعبي أبوظبي آدم توخاييف على إيغور ميلادينوفيتش، وعيسى محمود الخوري على عامر اليليلي.

وبختام الجولة الثانية يتصدر نادي دبي الترتيب برصيد 4 نقاط، متساوياً مع الشارقة صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أبوظبي المركز الثالث برصيد نقطتين، متساوياً مع الفجيرة صاحب المركز الرابع.

وفي فئة السيدات حقق نادي دبي للشطرنج الفوز على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، ويتصدر نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية جدول الترتيب برصيد 6.5 نقاط، يليه أبوظبي برصيد 6 نقاط، فيما يحتل دبي المركز الثالث برصيد 5.5 نقاط.

وتُقام الجولتان الثالثة والرابعة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، باستضافة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما تُقام الجولتان الخامسة والسادسة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.