«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة للفنون القتالية» يتصدران ختام دولية الجودو

توّج ناديا كلباء لرياضة المرأة والفجيرة للفنون القتالية بلقبي فئتي الشابات والشباب في بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة للجودو لفئتي تحت 21 و18 عاماً، التي اختتمت منافساتها مساء أمس بصالة اتحاد الإمارات للجودو في بني ياس، ضمن افتتاح موسم 2026-2027، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة.

وأحرز نادي كلباء لرياضة المرأة لقب فئة الشابات بعدما حصد 8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، فيما حل نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً برصيد 9 ميداليات، منها 3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، وجاء فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

وفي منافسات الشباب، تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية الترتيب برصيد 11 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات، تلاه نادي كلباء الرياضي في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، فيما حل فريق نادي الشارقة الرياضي ثالثاً برصيد 6 ميداليات، بواقع 3 فضيات و3 برونزيات.

وشهد منافسات الختام الدكتور ناصر التميمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو، فيما توّج الفائزين محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عبد الرحمن إبراهيم الدرمكي، الأمين العام لنادي كلباء.