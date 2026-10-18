شطرنج الامارات يستعد لاستضافة اولمبياد2028

مريم الحمادي

استضاف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج «قمة الإمارات للشطرنج 2026»، مساء اليوم، بحضور الدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، تريم مطر تريم ، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى جانب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الشطرنج في الدولة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز الاستعدادات لاستضافة أولمبياد الشطرنج في أبوظبي عام 2028.

وتناولت القمة ثلاثة محاور رئيسية، شملت تحقيق مراكز متقدمة في أولمبياد 2028، وتأهيل اللاعبين للمنافسة على المراكز الأولى، إلى جانب استثمار استضافة البطولة في تطوير اللعبة، والاستفادة من تجربة الإمارات التاريخية في تنظيم أولمبياد الشطرنج عام 1986.

وأكد الدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن القمة تشكل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الأندية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن الطموح لا يقتصر على التميز التنظيمي، بل يشمل تحقيق إنجازات فنية وترك إرث شطرنجي تستفيد منه الأجيال المقبلة.

وأوضح أن الأندية تمثل الركيزة الأساسية لصناعة الأبطال وتطوير المنتخبات الوطنية، مؤكداً أهمية مشاركتها في الاستعدادات للأولمبياد، لافتاً إلى أن التحدي يتمثل في التفوق على نجاح نسخة عام 1986، بالتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور 50 عاماً على تأسيسه.

من جانبه، أكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أهمية تأهيل اللاعبين وإعدادهم للمشاركة في الأولمبياد المقبل.

وفي السياق ذاته، كشف سعيد الخوري، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للشطرنج، عن برنامج لتأهيل 100 حكم إماراتي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج، بهدف أن تشكل الكوادر الوطنية نصف الطاقم التحكيمي في أولمبياد 2028.

وأشار الخوري، إلى أن البرنامج وصل حتى الآن إلى نحو 22 حكماً، فيما تتواصل الجهود لاستكمال العدد المستهدف قبل انطلاق البطولة، بما يعزز حضور الكفاءات الإماراتية في المحافل الشطرنجية الدولية.