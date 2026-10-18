الجامعة القاسمية تختتم بطولة «الإمارات أرض الإنجاز» الرياضية

اختتمت الجامعة القاسمية، احتفاءً باليوم العالمي للرياضة الجامعية، بطولة «الإمارات أرض الإنجاز» للعام الجامعي 2026 –2027، بمشاركة فرق ومنتخبات الجامعة القاسمية وجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور الأستاذ الدكتور عوّاد الخلف، مدير الجامعة القاسمية.

وشهدت البطولة الرياضية أجواءً رياضية حافلة بالحماس والتنافس الإيجابي، عززت التواصل والتعارف بين طلبة الجامعات المشاركة، وأتاحت لهم إبراز قدراتهم الرياضية في بيئة تشجع العمل الجماعي والانضباط والروح الرياضية.

وتضمن البرنامج منافسات في السباحة بمختلف مسابقاتها وفئاتها، وسباق الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، إلى جانب مسابقة شد الحبل، بما أسهم في تعزيز اللياقة البدنية وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع الجامعي.

وأقيمت المنافسات في المجمع الرياضي المتكامل بالجامعة القاسمية، بما يضمه من مرافق وتجهيزات حديثة تتيح استضافة البطولات والأنشطة الرياضية المتنوعة، وتوفر بيئة تدريبية متقدمة للطلبة. ويُعد المجمع، الذي افتُتح في أبريل 2026 وأنجزته دائرة الأشغال العامة بالشارقة، من المشروعات النوعية الداعمة لجودة الحياة الجامعية والبرامج الطلابية.

وأكد مدير الجامعة القاسمية أن تنظيم البطولة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، في بناء الإنسان وتأهيله علميًا وبدنيًا وقيميًا، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تسهم في تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم.

وقال الخلف إن إطلاق اسم «الإمارات أرض الإنجاز» على البطولة يعكس الاعتزاز بالمسيرة الحضارية والتنموية لدولة الإمارات، وما رسخته من قيم التميز والريادة والطموح والتنوع الثقافي، مشيرًا إلى حرص الجامعة القاسمية على ترجمة هذه القيم إلى مبادرات طلابية تشجع على ممارسة الرياضة والتنافس الإيجابي بين الطلبة من مختلف الجنسيات، في مجتمع جامعي يضم أكثر من 140 جنسية من مختلف دول العالم.

وفي ختام البطولة، توج مدير الجامعة القاسمية الفائزين في مختلف المسابقات، وكرّم المنتخبات والفرق المتميزة، مشيدًا بالمستويات التي قدمها المشاركون، ومثمنًا مشاركة الجامعات الثلاث وجهود القائمين على تنظيم البطولة وإنجاح فعالياتها.