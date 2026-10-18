فوز الشارقة ودبي في افتتاح دوري الشطرنج

انطلقت أمس السبت منافسات الجولة الأولى من الدوري العام للشطرنج، في فئتي المفتوحة والسيدات، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن مسابقات الموسم الرياضي الحالي، ويستضيف نادي دبي للشطرنج منافسات الجولتين الأولى والثانية.

وفي منافسات الفئة المفتوحة، حقق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الفوز على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4-2، بعدما شهدت المواجهة فوزين للشارقة، عبر سعود جابر على عيسى محمود الخوري، وغوبتا أبهيجيت على حمدان إدريس، مقابل 4 تعادلات جمعت الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير أدم توخاييف، وسافين سفرالله خان مع أحمد عتيق الرميثي، ومحمد شيان مع أوبادو أدريتش، وراشد حسين الحمادي مع راشد أبوبكر الحميري.

بدوره، استهل نادي دبي للشطرنج مشواره بالفوز على نادي الفجيرة للشطرنج بنتيجة 4-2، حيث فاز الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي على الأستاذ الدولي الكبير إيغور ميلادينوفيتش، وإبراهيم سلطان على محمد يوسف آل علي، وأحمد فريد على خليفة خالد، وحمد عيسى البلوشي على عامر سعيد اليليلي، فيما حقق الفجيرة انتصارين عن طريق عمار السدراني على سعيد إسحاق، ومحمد سعيد اليليلي على عثمان موسى.

وفي فئة السيدات، تفوق نادي دبي للشطرنج على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5.5 نقطة مقابل نصف نقطة.

وتُقام الجولتان الثالثة والرابعة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، باستضافة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما يستضيف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الجولتين الخامسة والسادسة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل.