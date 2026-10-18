400 طالب من مدرسة «جيمس أور أون إنديان سكول»يستعرضون مهاراتهم في «الووشو كونغ فو» استعداداً لبطولة الأندية

استعرض نحو 400 طالب من مدرسة «جيمس أور أون إنديان سكول» في منطقة القوز بدبي، مهاراتهم في أسلوب «التاولو» ضمن رياضة «الووشو كونغ فو»، وذلك في إطار استعداداتهم للمشاركة في بطولة الأندية المقبلة.

حضر العرض سالم حمدان العامري، مؤسس الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، وأول حكم إماراتي معتمد من الاتحاد الدولي للووشو «IWUF»، كما شهد الفعالية كل من: «سيفو» دون تيران تاكشالا، ورافيندرا بانداناجي، مدير مركز «FITDXB» الحائز على ميدالية ذهبية في منافسات «الساندا» على مستوى جنوب آسيا.

قدّم الطلاب مجموعة من عروض «التاولو»، أظهروا خلالها مستويات عالية من التركيز، والتنسيق الحركي، والمرونة، والانضباط. ومنحت هذه الفعالية الرياضيين الصغار فرصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتساب خبرة قيّمة قبل خوض غمار البطولة المرتقبة.

يتلقى الطلاب تدريباتهم على يد مدربين من «كوبرا كاي فيتنس دبي» ومركز «FITDXB»، حيث تركز الحصص التدريبية على تطوير المهارات الفنية، واللياقة البدنية، والجاهزية للمنافسات.

تأتي هذه الفعالية ضمن المبادرات الترويجية لرياضة «الووشو كونغ فو» التي ينظمها الاتحاد العربي للووشو كونغ فو المعتمد من الاتحاد الدولي للووشو في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف يوبينغ تشانغ، الأمين العام للاتحاد الدولي للووشو.

يعكس مشاركة 400 طالب تزايد الاهتمام برياضة «الووشو كونغ فو» بين طلاب المدارس في دولة الإمارات. كما يبرز هذا العرض جهود المدرسة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، والانضباط، وروح العمل الجماعي، والتميز الرياضي.