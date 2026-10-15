محمد عيسى البلوشي: هدفي ذهبية مونديال بناء الأجسام في إسبانيا

أكد لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام، محمد عيسى البلوشي «33 عاماً»، أن طموحه يتمثل في الفوز بالميدالية الذهبية خلال مشاركته المرتقبة في بطولة العالم لبناء الأجسام في إسبانيا، ضمن منافسات وزن 65 كيلوغراماً، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيده الدولي ورفع علم الإمارات على منصة التتويج.

وقال البلوشي: بطولة العالم ليست مجرد مشاركة بالنسبة لي، بل مسؤولية كبيرة وشرف لتمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي، ولدي الإصرار والعزيمة على تقديم مستوى يليق باسم الإمارات، والمنافسة على المراكز الأولى.

وأوضح لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام، أن استعداداته للمشاركة العالمية تسير بصورة ممتازة، بعدما بدأ التحضير مبكراً وفق برنامج تدريبي وغذائي مدروس، يركز على أدق التفاصيل الفنية والبدنية، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة يوم المنافسة.

وأضاف البلوشي: أدرك أن بطولة العالم تجمع نخبة من أفضل لاعبي بناء الأجسام، وأن المنافسة ستكون قوية، خصوصاً أن الجميع يحضر بهدف تحقيق أفضل النتائج، لكنني أؤمن بأن الاستعداد الجيد والثقة بالنفس يمثلان عاملين أساسيين للنجاح، وأنا مستعد لخوض هذا التحدي.

وأشاد محمد عيسى البلوشي بجهود اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في تطوير الرياضة وتعزيز حضور اللاعبين الإماراتيين في المحافل الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة دعم اللاعبين، خصوصاً خلال مراحل الإعداد والتحضير للمشاركات الخارجية. وختم قائلاً: الوصول إلى منصات التتويج يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع، وسأبذل كل ما لدي من أجل تحقيق نتيجة مشرّفة ورفع علم بلادي عالياً.

يذكر أن، محمد عيسى البلوشي في رصيده ثلاث ميداليات دولية، بعدما أحرز برونزية بطولة غرب آسيا في سلطنة عُمان، وبرونزية البطولة الآسيوية التي أقيمت في عجمان، إلى جانب فضية بطولة غرب آسيا في البحرين، ويتطلع إلى استثمار خبراته السابقة لتحقيق أول ميدالية ذهبية له في بطولة العالم.