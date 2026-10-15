شراكة استراتيجية بين اتحاد الشطرنج ومبادلة لدعم المواهب

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج ومؤسسة مبادلة عن إطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم التطور المستدام لرياضة الشطرنج في دولة الإمارات، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتهيئة مسار متكامل لاكتشاف المواهب الوطنية وصقل قدراتها، وصولاً إلى تعزيز حضور لاعبي الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتركز الشراكة على بناء قاعدة قوية للعبة من خلال نشر الشطرنج في المدارس والأندية والأكاديميات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للتعرف على اللعبة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والاستراتيجية منذ سن مبكرة، إلى جانب توفير برامج تساعد اللاعبين الموهوبين على التدرج في المستويات الفنية والتنافسية.

كما تتضمن الشراكة دعم البطولات الوطنية والدولية الكبرى التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بما يشمل الكؤوس الوطنية وبطولات الدوري والمسابقات المعتمدة والمصنفة من الاتحاد الدولي للشطرنج، فضلاً عن توفير تدريبات متقدمة وبرامج إعداد للاعبي المنتخبات الوطنية، بما يعزز جاهزيتهم للاستحقاقات الإقليمية والدولية.

يسعى الطرفان، من خلال هذه المبادرة، إلى ترسيخ ثقافة الشطرنج في المجتمع الإماراتي، وتوسيع فرص المشاركة أمام الشباب، وتوفير بيئة داعمة لنمو المواهب وتطورها، بما يسهم في بناء قاعدة تنافسية قادرة على رفد المنتخبات الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات على خريطة الشطرنج العالمية.

تأتي الشراكة في إطار جهود مؤسسة مبادلة لدعم التنمية المجتمعية في مجالات التعليم والتمكين والبيئة والرفاهية والشمول والفنون والثقافة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والشركاء المجتمعيين، عبر مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتوسع نطاق الوصول إلى الفرص، وتسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة.

أكد خالد الراشدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة، أن الشطرنج يمثل منصة مهمة للتعلم والتطوير وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز على تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال توفير الأدوات والفرص التي تساعد الأجيال الجديدة على النجاح.

أضاف الراشدي: نأمل، من خلال هذه الشراكة مع اتحاد الإمارات للشطرنج، في نشر اللعبة بين عدد أكبر من الشباب، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والاستراتيجي لديهم، وخلق مسارات هادفة للمواهب الناشئة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن الاتفاق يمثل محطة بارزة في مسيرة تطوير اللعبة، ويجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أثر مستدام على مستوى الرياضة الوطنية.

قال الخوري: ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها أكثر من مجرد دعم لحدث واحد، بل حجر أساس لبناء مسار متكامل للاعبي الشطرنج الإماراتيين، يبدأ من المدارس والأندية، ويمتد وصولاً إلى تمثيل المنتخبات الوطنية لدولة الإمارات على الساحة الدولية. ونقدر عالياً ثقة مؤسسة مبادلة في دعم تطوير الشطرنج، ونتطلع إلى توظيف هذه الشراكة في إطلاق برامج مستدامة تعزز حضور الإمارات في مجتمع الشطرنج العالمي.