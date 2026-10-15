4 حكام إماراتيين يشاركون في إدارة كأس الخليج تحت 17 سنة

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أربعة حكام إماراتيين هم: حمد خليفة الكتبي، بدر جمعة بوجمهور، حميد ناصر القيواني وزايد إبراهيم النعيمي، ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة، في أكبر نسخة من البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة.

تضم قائمة الحكام 24 حكماً وحكماً مساعداً من الاتحادات الوطنية الأعضاء، وهم إلى جانب الحكام الإماراتيين كل من: السعوديين عبدالله يحيى زربان، محمد أحمد وزي، علي محمد القحطاني وسعد عبدالرحمن الشبرمي، والقطريين عبدالرحمن علي الملا، إبراهيم محمد الدوسري، حمد صالح العيساني وحمد يوسف يوسف، والعراقيين ليث عناد سطامي وشاكر خال أديب، والبحريين محمد راشد إسماعيل وخالد محمد تلفت، والكويتيين داود صالح العبدالله وشافي خالد الفيلكاوي، واليمنيين محمد عبدالكريم باصالح وياسر قاسم الدروبي، والعمانيين محمد مراد البلوشي، جاسم يعقوب العامري، عبدالمجيد عبدالله الغداني وصالح علي البلوشي.

كانت فعاليات المعسكر الإعدادي للحكام، قد انطلقت اليوم وتتضمن محاضرات نظرية خلال الفترة الصباحية، وتدريبات عملية خلال الفترة المسائية على استاد الدوحة.

شهدت المحاضرات استعراض عدد من الحالات الفنية، ومناقشة الجوانب التطويرية، إلى جانب شرح التعليمات الخاصة بالبطولة، بهدف تعزيز جاهزية الحكام والارتقاء بمستوى الأداء التحكيمي خلال المباريات.

افتتح هاني طالب بلان، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، فعاليات المعسكر باجتماع مع الحكام المشاركين، رحب خلاله بوجودهم في دولة قطر، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال البطولة.

أكد بلان أهمية التركيز والالتزام والانضباط، وضرورة ترك بصمة إيجابية في البطولة من خلال تقديم مستويات تحكيمية متميزة، معرباً عن ثقته في قدرات الحكام المختارين وكفاءتهم في إدارة المباريات بعدالة ونزاهة.