اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لمنسقي التسويق بأندية الدرجة الأولى

نظم اتحاد الكرة اليوم بمقره الرئيسي في دبي ورشة عمل لمنسقي التسويق في أندية الدرجة الأولى، تحت عنوان «المسؤوليات التسويقية والتجارية ومتطلبات ترخيص الأندية» ضمن سلسلة من الورش المتخصصة لدورة الترخيص 2027-2028.

قدمت الورشة شمسة الشحي، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والشؤون التجارية بالاتحاد، حيث شهدت الفعالية حضورًا ومشاركة واسعة من مسؤولي ومديري التسويق من أندية الأولى.

واستهدفت ورشة العمل وضع خريطة طريق واضحة لتطوير المنظومة التسويقية والتجارية للأندية، مع التأكيد على أن التسويق الرياضي لم يعد يقتصر على مجرد نشر المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل أصبح يشكل منظومة متكاملة تهدف إلى جذب الجماهير، وتعريف الشركات بفرص التعاون، وبناء علاقات مستدامة مع المجتمع، إلى جانب إظهار القيمة الحقيقية للنادي وشركائه التجاريين.

وركزت المحاور الأساسية للورشة على تحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في زيادة الحضور الجماهيري في الملاعب، واستقطاب الرعاة الجدد لتنمية الموارد المالية، وتعزيز ارتباط الأندية بالمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير الآلية التسويقية بشكل مستمر طوال الموسم الرياضي.

كما تناولت خطوات بدء الموسم بنجاح، عبر تنظيم جدول المباريات والمبادرات، مروراً بإعداد خطة المحتوى الرقمي وتوزيع المهام داخل فرق العمل، فضلًا عن استعراض خطة الترويج للمباريات طوال الأسبوع وحتى ما بعد انتهاء المباراة.

وعن الدور المجتمعي للأندية، شددت ورشة العمل على أهمية تفعيل دور النادي كجزء حيوي من المجتمع من خلال تنظيم زيارات اللاعبين إلى المدارس، وتنظيم أيام مفتوحة للجمهور، والمشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز أواصر التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية.

وفيما يتعلق بآلية استقطاب الرعاة وبناء الشراكات الاستثمارية، فصّلت الورشة الخطوات العملية لاستقطاب الشركاء الجدد، والتي تبدأ بإعداد قائمة بالشركات المستهدفة، ودراسة طبيعة عمل واهتمامات كل شركة، والتواصل المباشر مع الشخص المسؤول والمناسب، يعقب ذلك تجهيز عرض متكامل وواضح لفرص التعاون، ثم متابعة الاجتماعات والتواصل المستمر لضمان إبرام عقود الرعاية.

كما تطرقت إلى تحديد المساحات الإعلانية المتاحة للأندية، وأهمية الاستفادة من المنصات العالمية مثل منصة «FIFA+» لتعزيز الحضور الإعلامي للبث وترويج حقوق الشركاء.

واختتمت محاور ورشة العمل بتدريبات عملية تفاعلية لتطبيق الخطط التشغيلية للمبادرات التسويقية، وسط تأكيد على أهمية تحديد أولويات كل ناد، ووضع خطة عمل للفترة القادمة، ومتابعة النتائج لقياس نجاح المنظومة وتطويرها باستمرار.