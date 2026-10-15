تحدي دبي للياقة يوفر 19 تطبيقاً لدعم المشاركين في «30×30»



أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي دبي للياقة 2026، توفير 19 تطبيقاً ومنصة رقمية متخصصة في الصحة واللياقة البدنية، لدعم المشاركين في ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، ضمن الدورة العاشرة من التحدي.



ويقام تحدي دبي للياقة 2026 بتنظيم مشترك بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر المقبل، تحت شعار «30×30»، الذي يدعو أفراد المجتمع إلى تخصيص 30 دقيقة يومياً لممارسة الرياضة على مدار 30 يوماً.



وتوفر التطبيقات أدوات لتتبع النشاط البدني وقياس التقدم، وخططاً تدريبية مخصصة، ومؤشرات للصحة البدنية والذهنية، إلى جانب تحديات رياضية ومكافآت وعروض حصرية، بما يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة نشطة وصحية.