أحمد رستم: أطمح لإنجاز جديد في مونديال بناء الأجسام ببرشلونة

يتطلع لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام أحمد حسن رستم إلى تحقيق إنجاز عالمي جديد خلال مشاركته المرتقبة في بطولة العالم لبناء الأجسام تدتي ستقام في إسبانيا نوفمبر المقبل، ومواصلة مسيرته الحافلة بالنتائج المميزة على المستويين القاري والدولي، مستنداً إلى خبرته الطويلة في المنافسات الكبرى، والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.

ويطمح رستم إلى إضافة ميدالية عالمية جديدة إلى رصيده، بعدما أثبت حضوره في عدد من البطولات الدولية، أبرزها تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم التي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 2024، ضمن منافسات وزن 85 كيلوغراماً، في واحدة من أبرز محطات مسيرته الرياضية

وثمن البطل احمد رستم دعم وجهود اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي لرياضة بناء الأجسام الاماراتية واصفا تورها بانه يشكل نقلة نوعية للمنتخب الوطني

واكد انه يطمح لتحقيق ميدالية ذهبية جديدة في المونديال المقبل رغم قوة المنافسة بمشاركة نخبة كبيرة من ابطال العالم وقد استعد لها بشكل جيد

وكان أحمد رستم قد بدأ تسجيل حضوره على منصات التتويج القارية بإحراز ذهبية بطولة آسيا في منغوليا عام 2017 ضمن وزن 75 كيلوغراماً، قبل أن يواصل تطوره في المنافسات الدولية، ويحرز ذهبية بطولة غرب آسيا في البحرين عام 2023، ضمن وزن 80 كيلوغراماً.

وشهد العام نفسه تحقيقه المركز الرابع في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة برشلونة، وهي النتيجة التي أكدت قدرته على المنافسة أمام نخبة لاعبي بناء الأجسام، واقترابه من منصات التتويج العالمية.

وتعكس مسيرة رستم تطوراً في نتائجه عبر فئات وزنية مختلفة، إذ انتقل من وزن 75 إلى 80 ثم 85 كيلوغراماً، مع محافظته على حضوره التنافسي، مستفيداً من الخبرات التي اكتسبها خلال مشاركاته الخارجية.

وتمثل العودة إلى برشلونة فرصة جديدة أمام البطل الإماراتي للاستفادة من تجربته السابقة في البطولة العالمية، والسعي إلى تحسين مركزه، وإضافة إنجاز جديد لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، التي حققت حضوراً بارزاً في المحافل القارية والدولية