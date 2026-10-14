8 فرق تتنافس في دوري الشطرنج للرجال والسيدات

تنطلق، يوم السبت المقبل، منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج «البطولة المفتوحة وبطولة السيدات»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن مسابقات الموسم الرياضي الحالي، بمشاركة 8 فرق، بواقع 4 فرق للرجال ومثلها للسيدات، على أن تختتم المنافسات، يوم الأحد 29 نوفمبر المقبل، بإقامة الجولة السادسة والأخيرة.



وتشهد بطولة الدوري العام للرجال مشاركة أندية أبوظبي والفجيرة ودبي والشارقة، فيما تضم بطولة السيدات فرق أبوظبي والعين ودبي ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وفقاً للقرعة التي أجريت خلال الاجتماع الفني والتنظيمي للبطولة، الذي عقد عن بُعد يوم 5 أكتوبر الجاري.



وتُقام منافسات البطولتين بنظام الدوري الكامل من دورين، بواقع 6 جولات موزعة على ثلاثة تجمعات، بواقع جولتين في كل تجمع، وتستضيفها أندية دبي للشطرنج والثقافة، وأبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والشارقة الثقافي للشطرنج.



وتُقام الجولتان الأولى والثانية يومي السبت والأحد 17 و18 أكتوبر الجاري في نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الجولتين الثالثة والرابعة يومي 24 و25 أكتوبر، على أن تُقام الجولتان الخامسة والسادسة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.



وتنطلق مباريات الجولة الأولى عند الساعة الرابعة مساء السبت، فيما تُقام الجولة الثانية عند الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد، وفقاً للجدول المعتمد، وتُقام المباريات بنظام التوقيت الكلاسيكي، بواقع 90 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة، فيما تبلغ رسوم المشاركة 300 درهم للفريق الواحد.



من جانبه أكد عبدالله حسن الحمادي، أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج، أن بطولة الدوري العام للرجال والسيدات تمثل محطة مهمة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد للموسم الحالي، لما توفره من فرص لتعزيز التنافس بين الأندية، والارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين واللاعبات، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تنظيم مسابقاته وفق برامج فنية، تسهم في تطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها.



وأضاف أن مشاركة 8 فرق في البطولتين تمنح اللاعبين واللاعبات فرصة للاحتكاك، وتقديم مستويات تعكس حجم العمل، الذي تقوم به الأندية في إعداد فرقها، مؤكداً أن الاتحاد يواصل جهوده لتطوير منظومة المنافسات المحلية، بما يدعم اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، ويعزز فرص تمثيل الشطرنج الإماراتي بصورة مشرفة في الاستحقاقات المقبلة.



وأشار الحمادي إلى أن إقامة المنافسات على ثلاثة تجمعات تستضيفها أندية دبي وأبوظبي والشارقة تعزز دور الأندية في استضافة البطولات وتنظيمها، وتدعم الشراكة بين الاتحاد والأندية الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الشطرنج الإماراتي.