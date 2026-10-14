كرة الطاولة تدشن منافسات الموسم الجديد من «ألعاب مدارس دبي»





انطلقت منافسات موسم 2026–2027 من «ألعاب مدارس دبي»، التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي، ببطولة كرة الطاولة التي استضافتها صالة أول سبورتس أرينا خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة 260 طالباً وطالبة مسجلين من 25 مدرسة في دبي، تنافسوا على ألقاب فئتي البنين والبنات.

وتأتي البطولة في إطار دعم مجلس دبي الرياضي للرياضة المدرسية، وتعزيز دورها في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وتشجيع الطلبة على ممارسة النشاط البدني، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التنافسية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل مدارسهم في منافسات منظمة، بما ينسجم مع مستهدفات «الخطة الرياضية لدبي 2033» في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، واكتشاف المواهب وتطويرها، وترسيخ الرياضة أسلوب حياة يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة حياة أفراده.

وقال راشد محمد رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: تمثل الرياضة المدرسية ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، ومنطلقاً لاكتشاف المواهب وتنمية قدراتها منذ سن مبكرة، ونعمل في مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع المدارس والجهات المنظمة، على توفير فرص متنوعة تتيح للطلبة ممارسة الرياضة بانتظام وخوض المنافسات، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وينمي لديهم قيم الانضباط والمثابرة واحترام المنافس، ويشجعهم على مواصلة النشاط الرياضي داخل المدرسة وخارجها.

وأضاف: تجسد ألعاب مدارس دبي توجهات الخطة الرياضية لدبي 2033 في زيادة المشاركة الرياضية وتطوير المواهب، من خلال برنامج متواصل يجمع الطلبة على مدار العام الدراسي، ويتيح لهم اكتشاف الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم. ونسعى إلى أن تكون المشاركة المدرسية بداية لمسار رياضي مستدام، تتكامل فيه جهود المدرسة والأسرة والقطاع الرياضي لتشجيع الطلبة على تطوير مهاراتهم، ومساعدة الموهوبين على التقدم، وترسيخ العادات الصحية لدى الأجيال الجديدة.

أبطال كرة الطاولة

وفي منافسات البنات، أحرزت ديكشا نافين من المدرسة الهندية الثانوية المركز الأول، وحلت شريا تشيتان جوشي من المدرسة الهندية الدولية في واحة دبي للسيليكون ثانية، وجاءت أفيفا أميث من مدرسة دلهي الخاصة في المركز الثالث.

وفي فئة البنين، توج يوسف أحمد الحواي من مجمع زايد التعليمي في البرشاء "الحلقة الثالثة" بالمركز الأول، وجاء داكش أومبراكاش من أكاديمية جيمس الحديثة في المركز الثاني، فيما حلّ أشوين تشاتورفيدي من مدرسة دلهي الخاصة ثالثاً.

وأتاحت المنافسات للطلبة فرصة اختبار مهاراتهم واكتساب الخبرة من خلال مواجهة أقرانهم من مدارس مختلفة، إلى جانب إبراز المواهب المدرسية وتشجيعها على مواصلة التدريب والمشاركة في البطولات.

وتشكل بطولة كرة الطاولة باكورة منافسات الموسم الجديد، الذي يتضمن 31 رياضة موزعة على 93 يوماً من الفعاليات، بما يوفر للطلبة خيارات متنوعة للمشاركة والتنافس على مدار العام الدراسي، ويدعم دور المدارس في ترسيخ الممارسة الرياضية المنتظمة.

وتتواصل منافسات شهر أكتوبر بإقامة بطولة الرماية يوم 14 أكتوبر في نادي دبي لأصحاب الهمم، تليها بطولة الترايثلون يوم 25 أكتوبر على شاطئ الممزر، ثم بطولة الغولف يوم 28 أكتوبر في نادي المرابع العربية للغولف.

وتقام «ألعاب مدارس دبي» برعاية رئيسية من «مايديا»، وبمشاركة «فولكس واجن – النابودة للسيارات» و«كريم» و«المراعي» شركاء رئيسيين، و«مياه العين» شريكاً للترطيب، فيما تتولى «إي إس إم» مهام شريك التنفيذ.