نادي «شانغوو» للكونغ فو والفنون القتالية يكشف عن فريقه لـ«بطولات الووشو للأندية»

نظم نادي «شانغوو» للكونغ فو والفنون القتالية عرضاً استعراضياً لرياضة «الووشو كونغ فو»، السبت الماضي، في «بلو ويف تاور» بمنطقة وادي الصفا 5 في دبي، شهد الحدث حضور كل من: سالم حمدان العامري، مؤسس الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، وأول حكم إماراتي معتمد من الاتحاد الدولي للووشو «IWUF»، و«سيفو» المدرب دون تيران ثاكشالا.

وتأتي جهود النادي الرامية إلى تعزيز وتطوير رياضة الووشو في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تحت إشراف وتوجيه تشانغ يوبينغ، الأمين العام للاتحاد الدولي للووشو «IWUF».

وخلال الفعالية كشف النادي رسمياً عن تشكيلة فريقه، الذي سيشارك في «بطولات الووشو للأندية» المرتقبة؛ حيث استعرض اللاعبون الشباب مهاراتهم وانضباطهم وتفانيهم، من خلال أداء حيوي ومميز في فنون الووشو كونغ فو.

تضم قائمة أعضاء الفريق كلاً من: جونكاي يان، سيهوا يان، جيايي تشانغ، يوشوان ما، ياتونغ لين، جينغتينغ هوانغ، يوانوي تشن، تونغ لين تشانغ، مينغلي ليو، وي هوانغ، إضافة إلى ليلي هوانغ، مديرة نادي «شانغوو» للكونغ فو والفنون القتالية، ويضم الطاقم التدريبي كلاً من: مدرب «التاولو» تشنغ لونغ لي، ومدرب «الساندا» ذيشان عبد الحميد.

وجاء العرض الاستعراضي في إطار مبادرة النادي للترويج لرياضة الووشو كونغ فو في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتوفير الفرص للرياضيين الشباب لتطوير مواهبهم، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، من خلال دعم وتوجيه من سالم حمدان العامري، وسيفو دون تيران ثاكشالا، وتشانغ يوبينغ «الأمين العام للاتحاد الدولي للووشو».

وأكد نادي «شانغوو» للكونغ فو والفنون القتالية التزامه برعاية الجيل القادم من رياضيي الووشو، ودعم النمو المستمر لهذه الرياضة وتعزيز مكانتها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.