العين للشطرنج يكرم أبطال «صيف المجالس»

نظّم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، للعام الثاني على التوالي، أربع بطولات مجتمعية ضمن فعاليات «صيف المجالس 2026»، في مجلس المرخانية ومجلس العالية ومجلس الخبيصي ومجلس الشويب، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة ومجلس أبوظبي الرياضي، بهدف نشر ثقافة الشطرنج واكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

شهدت البطولات حضور شخصيات بارزة، واستقطبت عددًا كبيرًا من اللاعبين من أبناء مدينة العين بمختلف الفئات العمرية، في أجواء جمعت بين روح المنافسة والتواصل المجتمعي، وجعلت من المجالس مساحة للقاء الأجيال وتنمية مهارات التفكير والتركيز، بما يعكس روح «صيف المجالس» ودوره في تقديم أنشطة هادفة لأبناء المجتمع.

وتتويجًا لهذه المشاركة، كرّم هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، 52 فائزًا وفائزة في البطولات المجتمعيه الأربع، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة تطوير قدراتهم، ضمن جهود النادي لاستقطاب اللاعبين ورعاية المواهب وتعزيز حضور الرياضات الذهنية في مدينة العين وتقدم بالشكر والتقدير لادارة المجالس المجتمعيه لما تقدمه من رعايه واهتمام لابنائنا وبناتنا اللاعبين