تأهل 8 لاعبين لنهائيات بطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية

تأهل 8 لاعبين ولاعبات إلى المرحلة النهائية من النسخة الثانية لبطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وتقام النهائيات يومي 2 و3 نوفمبر المقبل في قاعة النادي بمشاركة المتأهلين من مختلف الدول.

وضمت قائمة المتأهلين المصري مهاب أحمد عاصم من مدرسة الطلائع الإسلامية للغات المصرية في فئة الذكور تحت 7 سنوات ومواطنته دانية محمد فتحي من مدرسة المسار المصري في السعودية في فئة الإناث تحت 7 سنوات.

وفي فئة الذكور تحت 9 سنوات تأهل الهندي أرجون موروغيسان من مدرسة العالم الجديد الدولية في السعودية فيما تأهلت السورية جويل يازد من مدرسة نبيل حمادي السورية، في فئة الإناث.

وفي فئة الذكور تحت 11 سنة تأهل الهندي شيان نوشاد من مدرسة كوزموبوليتان الدولية في الإمارات بينما تأهلت الهندية سريوكثا ماركسيم من المدرسة الهندية في عُمان، في فئة الإناث.

واكتملت قائمة المتأهلين بتأهل المصري ديفيد جورج من المدرسة البريطانية في مصر في فئة الذكور تحت 17 سنة وعنود عيسى من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في الإمارات في فئة الإناث.

وكانت المرحلة الأولى من البطولة قد شهدت مشاركة 13.572 طالباً وطالبة، يمثلون 7,546 مدرسة في 217 مدينة و22 دولة فيما تأهل 80 لاعباً ولاعبة إلى المرحلة الثانية بواقع 10 متأهلين في كل فئة قبل أن تسفر المنافسات عن تأهل 8 لاعبين ولاعبات إلى النهائيات بواقع لاعب واحد في كل فئة.

وأكد تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن بطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية تهدف إلى نشر ثقافة الشطرنج بين طلبة المدارس واكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها وتعزيز حضور اللعبة في البيئة التعليمية لما لها من دور في تنمية التفكير الاستراتيجي وتعزيز التركيز والقدرة على التحليل واتخاذ القرارات.