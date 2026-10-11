مؤسسة «نور دبي» الخيرية راعياً لنادي الوصل بدوري أبطال آسيا للنخبة

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة نور دبي الخيرية، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لرعاية الفريق الأول خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يظهر شعار المؤسسة على ظهر قميص الفريق في مباريات البطولة.

تعكس الشراكة توجه نادي الوصل إلى توظيف حضوره الرياضي وشعبيته الجماهيرية في دعم المبادرات الإنسانية، وتعزيز قيم العطاء والتكافل، والتعريف بجهود مؤسسة نور دبي في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وقال فردان الفردان، رئيس شركة الوصل للاستثمار، إن النادي يعتز بالشراكة مع مؤسسة نور دبي، التي تجسد رسالة دبي الإنسانية، مؤكداً أن دور الأندية الرياضية يتجاوز المنافسة إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وأن كرة القدم تمثل منصة مؤثرة لنشر قيم الخير والعطاء والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، أهمية الشراكات والدعم الذي تتلقاه المؤسسة على المستويين الإقليمي والدولي، لما لهما من دور في تعزيز حضورها وتوسيع نطاق وصول خدماتها إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأوضحت أن المؤسسة تمكنت من مساعدة أكثر من 33 مليون شخص حول العالم، من خلال توفير العلاج، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتأهيل وتجهيز مراكز تقديم الخدمات، وتدريب الكوادر الطبية والصحية والتعليمية وتمكينها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز فرص الحصول عليها.