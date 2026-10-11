سيف ناصر: طموحي ذهبية آسيا مع منتخب الإمارات لبناء الأجسام

أكد سيف ناصر بن سويف، لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام، أن طموحه في مشاركته المرتقبة ببطولة آسيا لبناء الأجسام، التي ستقام في تايلاند شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الطول الأول في الفيزيك، لا يقتصر على اكتساب الخبرة أو تسجيل الحضور في أول تجربة دولية له، وإنما المنافسة على الميدالية الذهبية ورفع علم الإمارات على منصات التتويج، مشيراً إلى أنه يدرك قوة المنافسة أمام نخبة من أبرز لاعبي القارة الآسيوية، لكنه يثق بقدراته وبالاستعدادات التي يخوضها لتحقيق إنجاز مشرّف للرياضة الإماراتية.

وقال سيف ناصر: لا أبحث عن مجرد مشاركة إضافية في مسيرتي الرياضية، بل أطمح إلى تحقيق إنجاز آسيوي، وأؤمن بأن النجاح يحتاج إلى الانضباط والصبر والإصرار والعمل الجاد، وسأبذل كل ما لدي لتحقيق هدفي في بطولة آسيا.

وأضاف أن اختياره لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية يشكل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، خصوصاً أنها ستكون مشاركته الدولية الأولى، مؤكداً أن ثقته بنفسه وطموحه يدفعانه إلى البحث عن مركز متقدم، وليس الاكتفاء باكتساب الخبرة.

وأشار إلى أن أبرز إنجازاته حتى الآن إحراز المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الإمارات لفئة الفيزيك العام الحالي، مبيناً أن هذه الميدالية تحمل مكانة خاصة لديه، كونها جاءت بعد فترة طويلة من التدريب والتحضير، وأسهمت في تعزيز ثقته بنفسه وشجعته على مواصلة مشواره نحو البطولات الدولية.

وقال: أعتز كثيراً بذهبية بطولة الإمارات، لأنها شكلت نقطة تحول مهمة في مسيرتي الرياضية، ومنحتني دافعاً إضافياً لمواصلة العمل وتطوير مستواي، وأتطلع إلى إضافة المزيد من الميداليات إلى سجلي الرياضي.

وثمّن بن سويف ثقة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، باختياره لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة آسيا بتايلاند، مؤكداً أن ارتداء شعار الإمارات مسؤولية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود وتقديم أفضل مستوى ممكن.

وأضاف: أتقدم بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على ثقته ودعمه المتواصل للاعبين، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أرد الجميل بتحقيق إنجاز يرفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الآسيوية.

وكشف أنه يتدرب حالياً في نادي وقت اللياقة بإمارة الشارقة، وفق برنامج تدريبي وغذائي منتظم، موضحاً أن النجاح يحتاج إلى الالتزام بالتغذية السليمة والصبر والاستمرارية والاهتمام بأدق التفاصيل، خصوصاً خلال فترات التحضير للبطولات.

وأكد أن طموحاته لا تتوقف عند بطولة آسيا المقبلة، بل يتطلع إلى بناء مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات القارية والعالمية في رياضة بناء الأجسام، مؤكداً: «رسالتي للشباب أن الطموح لا يعرف المستحيل، وأن النجاح لا يأتي بالصدفة، بل بالتضحيات والعمل المتواصل».