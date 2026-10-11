أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة المستوى الثالث والأسعافات الاولية لمدربي اللياقة البدنية و بناء الاجسام

اختُتمت بنجاح كبير، اليوم، دورة المستوى الثالث والاسعافات الاولية لمدربين المتقدمين اللياقة البدنية وبناء الاجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي، على مدى يومي السبت والأحد، واستضافها فندق الخوري كورتيارد بدبي، وحاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور وليد عبد الكريم، المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي مؤمن عاطف، والمحاضر والمسعف الدولي عدنان حمزة، بمشاركة نخبة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

وتضمنت الدورة المحاور التالية: حلقات الأحماء والتمدد، التشريح العضلي للعضلات الهيكلية، حلقات ومراحل التدريب الأساسي، مبادئ التدريب الأساسي، تقنيات الجري وتفادي الإصابات، الصفات الوراثية والأنماط الجسدية، النظام المفصلي في جسم الانسان، الإنعاش القلبي والاسعافات الآولية.

و أوضح الدكتور وليد عبد الكريم، أن التركيز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، كان بشكل كبير على دورات البرامج ذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام، ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، مشيداً بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة، موضحاً أن هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، وإحراز تقدم في المجال الرياضي.

وأوضح مدير عام الأكاديمية، أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في أساليب الأسعافات الآولية خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد جميع المدربين والمدربات بما تناولته الدورة.

وثمن مدير عام أكاديمية IFBB الدولية، التعاون والدعم اللامحدود واللذين تلقاهما الأكاديمية من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، موجهاً الشكر إلى العقيد «م» المهندس عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، على الدعم والمتابعة المستمرة، والحرص على نشر الثقافة الرياضية الصحيحة، عبر الأكاديمية الوحيدة الرائدة في مجال بناء الأجسام بدولة الإمارات العربية المتحدة.