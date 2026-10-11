لاعبو منتخب الصم للبولينج: الميداليات الآسيوية ثمرة العمل الجماعي

أكد لاعبو منتخب الإمارات لرياضة الصم للبولينج، أن الميداليات الثلاث التي أحرزها المنتخب في بطولة آسيا والمحيط الهادئ متعددة الرياضات للصم 2026، التي استضافتها مدينة بينانغ الماليزية، جاءت ثمرة العمل الجماعي والإعداد الجيد، معربين عن تطلعهم إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب قد أحرز الميدالية الفضية في منافسات فرق الرجال، فيما نال أيمن المقبالي الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، وأضاف مع زميله وليد خالد رضوان الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي.

جاء ذلك خلال استقبال بعثة المنتخب، أمس، في مطار دبي الدولي، عقب عودتها من البطولة، بحضور عبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية، الذي هنأ اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالنتائج المحققة، مشيداً بما قدموه من أداء مشرّف عكس مكانة الرياضة الإماراتية.

وأكد اللاعبون أن تحقيق ثلاث ميداليات يعكس الجهود التي بذلها أفراد المنتخب والجهاز الفني خلال فترة الإعداد والمشاركة، إلى جانب الدعم الذي حظي به المنتخب، مشيرين إلى أن قوة المنافسات أسهمت في اكتساب خبرات جديدة سيكون لها أثر إيجابي في المشاركات المقبلة، بما يعزز حضور رياضة الصم الإماراتية قارياً ودولياً.

وأكد عبدالله خليل أهلي، أن النتائج تعكس مستوى الإعداد والعمل الذي سبق المشاركة، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة بمشاركة نخبة من منتخبات ولاعبي آسيا والمحيط الهادئ.

وأشاد بالدعم الذي وفرته اللجنة البارالمبية الوطنية لرياضة الصم، وما أتاحته من إمكانات أسهمت في إعداد المنتخب وتسهيل مشاركته، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير مستويات اللاعبين والاستفادة من الخبرات المكتسبة لتعزيز حضور رياضة الصم الإماراتية في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ضمت قائمة المنتخب اللاعبين أيمن المقبالي، وطارق شهاب، ومحمد العيسائي، ووليد رضوان، وعدنان الجابري، ومطر الرميثي، فيما ترأس الوفد حمد الدرمكي، وتولى شاكر علي مهمة التدريب، ورافق البعثة عبدالله تلجبيني مترجماً.