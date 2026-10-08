أنيس كريمي: يونايتد دفع ثمن إهدار الفرص أمام شباب الأهلي

أعرب أنيس كريمي، لاعب يونايتد، عن رضاه عن مردود فريقه رغم الخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، مشيراً إلى أن عدم استغلال الفرص كان السبب الأبرز في عدم الخروج بنتيجة إيجابية في الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب».

وقال كريمي: «مبروك لشباب الأهلي، والحمد لله على كل شيء، وأعتقد أن المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير، خصوصاً في الشوط الأول، الذي حصلنا خلاله على العديد من الفرص، لكننا لم نتمكن من استغلالها بالشكل المطلوب».

وأضاف: «في كرة القدم، عندما لا تستغل الفرص التي تتاح لك، فمن الطبيعي أن تعاقب بالخسارة، وحاولنا كثيراً وصنعنا فرصاً عديدة أمام المرمى، لكن التوفيق لم يحالفنا في اللمسة الأخيرة، سواء في التسديدات أو الكرات العرضية التي شكلت خطورة على مرمى شباب الأهلي».

وتابع: «في الشوط الثاني تحسن أداء الفريق، وحاولنا العودة إلى المباراة، لكننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الذي كنا نبحث عنه، وفي النهاية، هذه مباراة كأس، وبالنسبة لنا لا يوجد اختلاف كبير في التعامل معها عن مباريات الدوري، وإنما ننظر إليها كفرصة لإشراك اللاعبين ومنحهم مزيداً من الخبرة».

واختتم كريمي حديثه قائلاً: «علينا أن نتعلم من هذه المباراة، وأن نكون أكثر تركيزاً أمام المرمى، خصوصاً في استغلال الفرص التي نصنعها، وتنتظرنا مباراة أخرى أمام الظفرة، ونسعى إلى الظهور بصورة أفضل وتحقيق الفوز».