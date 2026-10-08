فعاليات رياضية في دبي لتعزيز التوعية بسرطان الثدي

تستضيف دبي خلال شهر أكتوبر الجاري مجموعة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تجمع بين ممارسة النشاط البدني والتوعية بسرطان الثدي، بالتزامن مع شهر التوعية بهذا المرض، وبمشاركة أفراد المجتمع من مختلف الفئات. وتتضمن أجندة الفعاليات سباق التجديف الواقف «بينك بادل» من «إجنايت»، الذي يقام يوم 10 أكتوبر في شاطئ نادي ريفا بنخلة جميرا، ضمن مبادرة «بينك إز بَنك» الهادفة إلى دعم التوعية بسرطان الثدي وجمع التبرعات لصالح مؤسسة الجليلة، والتي تنظمها «إجنايت» منذ عام 2008.

كما تشمل الفعاليات برنامج «فت بينك» الذي تنظمه إدارة المجمعات التابعة لـ«دبي القابضة»، ويتضمن سباقات مجتمعية للمشي والجري بمسافات 2 و4 و8 كيلومترات، بما يتيح المشاركة لمختلف مستويات اللياقة البدنية، إلى جانب أنشطة توعوية وفحوصات صحية بالتعاون مع الجهات المختصة.

ويقام أحد سباقات البرنامج في نخلة جميرا خلال أكتوبر، فيما تستضيف «دبي للعلوم» في أرجان فعالية أخرى يوم 24 أكتوبر. وتتواصل الفعاليات يوم 24 أكتوبر بإقامة كأس السيدات الخيرية للبولو في نادي الحبتور للبولو والفروسية، إلى جانب سباق «بينك رَن» في مجمع دبي للعلوم بأرجان، ضمن الأنشطة الرياضية والمجتمعية المخصصة لرفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتختتم أجندة الفعاليات الرياضية يوم 31 أكتوبر بإقامة النسخة الخامسة من «ألعاب السيدات الوردية» في استاد «ذا سفنز»، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، حيث تشارك فرق نسائية في 6 تحديات رياضية تجمع بين اللياقة والعمل الجماعي، مع التركيز على التوعية بالسرطان وتشجيع تبني أنماط حياة أكثر.