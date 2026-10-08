منتخب الإمارات للصم يحصد فضية فرق البولينغ في بطولة آسيا والمحيط الهادئ

توج منتخبنا الوطني لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية بالميدالية الفضية في منافسات فرق الرجال، ضمن بطولة آسيا والمحيط الهادئ متعددة الرياضات للصم 2026، المقامة في مدينة بينانغ الماليزية.

وحل منتخبنا الوطني في المركز الثاني بمجموع 4785 نقطة، بفارق 63 نقطة فقط عن المنتخب الكوري الذي أحرز الميدالية الذهبية برصيد 4848 نقطة، فيما جاءت البحرين في المركز الثالث بمجموع 4407 نقاط.

وقدم منتخب الإمارات أداءً قوياً خلال المنافسات، بعدما أنهى المرحلة الأولى في الصدارة بمجموع 2461 نقطة، متقدماً على كوريا التي سجلت 2380 نقطة، قبل أن تشهد المرحلة الثانية منافسة قوية نجح خلالها المنتخب الكوري في قلب النتيجة وحسم المركز الأول.

وضمت قائمة منتخب الإمارات في منافسات الفرق ستة لاعبين هم: أيمن المقبالي، وطارق شهاب، ومحمد العيسائي، ووليد رضوان، وعدنان الجابري، ومطر الرميثي، حيث شارك في التشكيلة الأساسية التي احتُسبت نتائجها رسمياً كل من أيمن المقبالي، وطارق شهاب، ومحمد العيسائي، ووليد رضوان، فيما تواجد عدنان الجابري ومطر الرميثي ضمن قائمة الفريق كاحتياطيين.

وسجل أيمن المقبالي أعلى مجموع بين لاعبي الإمارات في مسابقة الفرق برصيد 1303 نقاط وبمتوسط 217.17 نقطة، فيما سجل طارق شهاب 1235 نقطة، ومحمد العيسائي 1139 نقطة، ووليد رضوان 1108 نقاط.

وجاءت فضية الفرق لتواصل الحضور المميز لمنتخبنا في البطولة، بعد أن سبق لأيمن المقبالي إحراز الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، فيما واصل المنتخب تقديم مستويات قوية أمام نخبة لاعبي آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد شاكر علي، مدرب منتخب الإمارات لرياضة الصم للبولينغ، أن الحصول على المركز الثاني جاء ثمرة للعمل الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال فترة الإعداد والبطولة، مشيراً إلى أن المنافسة على الذهب استمرت حتى المراحل الأخيرة.

وقال: قدم اللاعبون مستوى قوياً وروحاً جماعية عالية، ونجحنا في إنهاء المرحلة الأولى في الصدارة، وهو ما يعكس حالة التركيز والجاهزية التي ظهر بها الفريق. المنافسة مع المنتخب الكوري كانت قوية للغاية، وحُسمت بفارق بسيط، والحصول على فضية آسيا والمحيط الهادئ يمثل نتيجة إيجابية ومهمة للمنتخب.

وأضاف: جميع اللاعبين، سواء الأساسيون أو الاحتياطيون، كان لهم دور في الفريق طوال البطولة، والنتيجة التي تحققت جاءت بجهد جماعي والتزام كبير من الجميع. نتطلع إلى البناء على هذه المشاركة ومواصلة تطوير مستوى المنتخب لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الاستحقاقات المقبلة.

ويتولى حمد الدرمكي رئاسة الوفد، فيما يقود المنتخب فنياً المدرب شاكر علي، ويضم الجهاز الإداري عبدالله تلجبيني مترجماً للمنتخب.