نجوم الكريكيت يدشنون بطولة العالم للأساطير في دبي



دشنت بطولة العالم لأساطير الكريكيت موسمها الثالث في الإمارات، بالكشف عن كأس البطولة خلال حفل أقيم في دبي، بحضور عدد من أبرز نجوم اللعبة، إيذاناً بانطلاق النسخة الأولى التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط.



وشهد حفل افتتاح «بطولة بي إن دبليو للتطوير العقاري العالمية للأساطير»، الراعي الرئيسي للموسم الثالث، الكشف رسمياً عن الكأس، قبل عقد مؤتمر صحافي جمع عدداً من مسؤولي البطولة ونجوم الكريكيت الدوليين.



وحضر مراسم الافتتاح الدكتور أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «بي إن دبليو للتطوير العقاري»، والدكتور فيفيك أناند أوبروي، العضو المنتدب والشريك المؤسس للشركة، إلى جانب هارشيت تومار، مؤسس بطولة العالم للأساطير، ونجمي الكريكيت هارباجان سينغ وعثمان خواجة.



واختتم اليوم الافتتاحي بمواجهتين بارزتين، جمعت الأولى «أبطال الهند» مع «أبطال أستراليا»، فيما التقى «أبطال باكستان» مع «أبطال بنغلادش»، في بداية المنافسات التي تستقطب مجموعة من أشهر الأسماء التي تركت بصمتها في تاريخ اللعبة.



وتشكل إقامة البطولة في دبي محطة جديدة في مسيرتها بعد موسمين في المملكة المتحدة، في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز حضورها على خريطة استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة والقاعدة الجماهيرية الواسعة لرياضة الكريكيت.



وتضم النسخة الثالثة نخبة من نجوم الكريكيت، يتقدمهم الهندي يوفراج سينغ، والباكستاني شاهد أفريدي، ونجم جزر الهند الغربية كريس غايل، والجنوب أفريقي أي بي دي فيلييرز، والأسترالي ديفيد وارنر، والإنجليزي معين علي، والبنغلادشي محمود الله رياض، إلى جانب مجموعة أخرى من أبرز لاعبي اللعبة.



وتراهن البطولة في ظهورها الأول في الشرق الأوسط على الشعبية الواسعة للكريكيت في الإمارات والمنطقة، من خلال جمع نجوم سبق لهم التألق على الساحة الدولية، في منافسات تستعيد جانباً من أبرز المواجهات التاريخية في اللعبة، وتمنح الجماهير فرصة لمشاهدة نجومها السابقين مجدداً على أرض الملعب.