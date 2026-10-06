بطولة العالم للجامعات للقوة البدنية في الشارقة 26 نوفمبر





تستضيف جامعة الشارقة بطولة العالم للجامعات في القوة البدنية، وذلك في صالات المجمع الرياضي للجامعة، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل، وذلك برعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وتنظم الجامعة البطولة بالتعاون مع وزارة الرياضة الإماراتية، والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لتجمع الطلبة المشاركين من مختلف دول العالم في منافسات تعزز حضور الرياضة في المجتمع الجامعي.

وأكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل إضافة نوعية إلى سجل الجامعة الحافل بالإسهامات الداعمة للقطاع الجامعي، وقال: نثمن دعم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، ورعايته لأنشطة الجامعة المختلفة، كما أن هذه الاستضافة التي تجسد مكانة الشارقة وجهةً عالمية للرياضة الجامعية، وتعكس ما تحظى به الجامعة من دعم وتوجيه في مختلف المجالات، بما يعزز رسالتها في بناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والرياضية والمجتمعية.

وأضاف مدير جامعة الشارقة: أن البطولة تشكل منصة تنافسية ومجتمعية تتيح للطلبة من مختلف الثقافات فرصة تحقيق طموحاتهم الرياضية، وبناء الصداقات، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى ثقافة الشارقة وقيمها الإنسانية، قائلا: إن الطلبة شركاء أساسيون في نجاح هذه الاستضافة، لما يتميزون به من حيوية وقدرة على المشاركة والتطوع وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتأتي البطولة تأكيدًا لحرص الجامعة على ترسيخ الرياضة جزءًا أصيلًا من الحياة الجامعية، وتشجيع الطلبة على الجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي، في بيئة تحتضن المواهب وتحتفي بالإنجاز، وتمنح المشاركين تجربة تبقى حاضرة في مسيرتهم الجامعية والرياضية، وتعزز انتماءهم.