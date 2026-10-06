سباقات الفورمولا 1 تعود إلى إسطنبول 3 أكتوبر 2027

أعلنت الفورمولا 1 عن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات «FIA» لعام 2027. وتنطلق فعاليات سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1 بالتجارب الحرة والتصفيات التأهيلية يومي 1 و2 أكتوبر 2027، على أن يُقام السباق الرئيسي في 3 أكتوبر 2027، حيث ستنطفئ الأضواء الحمراء الخمسة إيذاناً بانطلاقه على حلبة إسطنبول بارك، بعد غياب طويل.

وكان قد تم الإعلان عن عودة تركيا إلى سباقات الفورمولا 1 للمرة الأولى في أبريل، بعد غياب دام ست سنوات، تعود السرعة والإثارة التي تشتهر بها سباقات الفورمولا 1 لتجمع مجدداً نخبة سائقي العالم وآلاف المشجعين في إسطنبول، إحدى أروع مدن العالم والملتقى الفريد بين القارات. حيث سيقام سباق جائزة تركيا الكبرى للمرة العاشرة على حلبة إسطنبول بارك، التي تُعد واحدة من أكثر حلبات البطولة المعروفة بتحدياتها التقنية الفائقة.

سيخوض السائقون المنافسات على حلبة إسطنبول بارك البالغ طولها 5.3 كيلومتر، والتي تتيح العديد من فرص التجاوز بين السائقين، إلى جانب تغيرات دراماتيكية في الارتفاعات التي تشكل تحدياً مثيراً للسائق والسيارة على حد سواء.

ويبرز المنعطف الثامن «Turn 8» الذي أكسب حلبة إسطنبول بارك شهرة عالمية بمثابة التحدي الأكبر للمتنافسين، حيث يتميز بتعدد الارتفاعات، وانعطافه اليساري فائق السرعة، كما أن اجتيازه يتطلب سرعات مذهلة وتوازناً عالياً، ويفرض أحمالاً جانبية كبيرة على السائقين والإطارات بآن معاً. وفي الوقت نفسه، سيكون عشاق السباقات على موعد مع منافسات قوية ولحظات حافلة بالإثارة على الحلبة، بفضل المزيج المميز من السرعة والإيقاع المتناغم والتعقيد التقني.

ومع عودة الفورمولا 1 إلى تركيا، تستضيف إسطنبول مجدداً واحداً من أبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم. حيث من المتوقع أن يسهم الحدث بشكل كبير في تعزيز السياحة الرياضية، ودعم اقتصاد المدينة، وزيادة حضورها في وسائل الإعلام الدولية، فضلاً عن تعزيز القيمة العالمية للعلامة السياحية لتركيا.

ومع تأكيد موعد السباق، بدأت مرحلة جديدة من الجهود الترويجية الدولية لسباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1 لعام 2027. وقد تجاوز الفيلم الترويجي «Catch It If You Can»، الذي أنتجته وكالة ترويج وتطوير السياحة في تركيا «TGA» بتنسيق من وزارة الثقافة والسياحة، 571 مليون مشاهدة.

وخلال الفترة المقبلة، سيتم تعزيز الحضور العالمي لإسطنبول بصورة أكبر من خلال مشاريع إعلامية دولية، وحملات رقمية، وتعاون مع صناع محتوى دوليين، إلى جانب حملة ترويجية عالمية.

وقد أُعيد إدراج جائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1 في روزنامة السباقات نتيجة للجهود والمبادرات المتواصلة التي بذلها الاتحاد التركي لرياضة السيارات «TOSFED» على مدى سنوات، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة ووزارة الشباب والرياضة.