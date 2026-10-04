أيمن المقبالي يحرز برونزية الفردي في آسيوية البولينج للصم بماليزيا

أحرز أيمن المقبالي لاعب منتخبنا الوطني لرياضة الصم للبولينج الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال، ضمن بطولة آسيا والمحيط الهادئ متعددة الرياضات للصم 2026، المقامة في مدينة بينانغ الماليزية.

وجاء تتويج المقبالي بعد منافسة قوية في مسابقة الفردي، حيث أنهى الأشواط الستة في المركز الثالث بمجموع 1287، ونجح في إنهاء المنافسات بفارق 3 نقاط فقط عن الكوري Seongjo An صاحب الميدالية الفضية، الذي سجل 1290 نقطة، فيما أحرز الكوري Bak Jaeung الميدالية الذهبية بعدما تصدر الترتيب بمجموع 1358 نقطة.

وحافظ لاعب منتخب الإمارات على موقعه ضمن المنافسة على المراكز الأولى طوال مراحل المسابقة، ونجح في إنهاء الشوط السادس بنتيجة 232 نقطة ليحسم المركز الثالث والميدالية البرونزية للإمارات.

وتعد الميدالية بداية إيجابية لمشاركة منتخبنا الوطني في منافسات البولينج بالبطولة، التي تتواصل حتى 9 أكتوبر، وسط تطلعات المنتخب لإضافة المزيد من النتائج الإيجابية في منافسات الزوجي والثلاثي والفرق. ويشارك منتخب الإمارات في البطولة ضمن وفود 19 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد أيمن المقبالي، أن المنافسة في مسابقة الفردي كانت قوية حتى الأشواط الأخيرة، مشيراً إلى أن الفوارق البسيطة في النقاط تؤكد تقارب مستويات اللاعبين المشاركين.

وقال المقبالي: دخلت المنافسات بتركيز كبير وكنت أسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. الميدالية البرونزية تمثل دافعاً قوياً لي لمواصلة المنافسة، خصوصاً أن الفارق عن المركز الثاني كان ثلاث نقاط فقط، وهو ما يعكس قوة المنافسة وصعوبة حسم المراكز الأولى.

وأضاف: سعيد بتحقيق هذه الميدالية في بداية مشاركتنا بالبطولة، وطموحنا لا يتوقف عند هذه النتيجة، وسنواصل التركيز خلال المنافسات المقبلة من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.