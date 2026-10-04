رديف العين يهزم يوفنتوس وبارما وأتالانتا وإنتر في إيطاليا

اختتم فريق العين تحت 23 عاماً معسكره الخارجي في إيطاليا، الذي أقيم خلال الفترة من 21 سبتمبر الماضي وحتى 5 أكتوبر الجاري، بسجل مميز، محققاً أربعة انتصارات في أربع مواجهات ودية أمام يوفنتوس وبارما وأتالانتا وإنتر، في تجربة دولية نوعية عكست المستوى المتطور للاعبي الفريق.

وتأتي النتائج اللافتة في المعسكر امتداداً لبداية العين القوية في الموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين تحت 23 عاماً بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات، سجل خلالها 13 هدفاً واستقبل هدفين فقط.

واستهل العين مبارياته في إيطاليا بالفوز على يوفنتوس 1-0 في فينوفو، قبل أن يتغلب على بارما 6-0، ثم أتالانتا 3-1، ويختتم برنامجه بالفوز على إنتر 2-0، مسجلاً 12 هدفاً مقابل هدف واحد خلال مبارياته الأربع.

وحظي ظهور العين باهتمام عدد من وسائل الإعلام والمواقع الرياضية الإيطالية، فيما وثق الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الحضور الهجومي للفريق العيناوي خلال مواجهة الفريقين في فينوفو، والفرص التي صنعها وتهديده لمرمى منافسه خلال المباراة، كما تناولت منصات رياضية إيطالية فوز العين على إنتر 2-0 في ختام مبارياته بالمعسكر.