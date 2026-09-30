برنامج حافل لمنتخبات الإمارات بآسيوية آيتشي–ناغويا غداً





تأهل الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله إلى الدور ربع النهائي من منافسات زوجي الرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعد فوزهما على الثنائي الفلبيني عبدالقاهر أليان وريمارك غولفو بمجموعتين دون مقابل، ليضربا موعداً في الدور المقبل مع الثنائي القطري مشاري نايف وراشد نايف، في مواجهة تحدد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتدخل بعثة الإمارات غداً الخميس مرحلة جديدة من مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، مع انطلاق منافسات أربع ألعاب دفعة واحدة، هي الجودو والجوجيتسو والرجبي وقفز الحواجز، ضمن برنامج يشهد كذلك مواصلة المشاركات الإماراتية في الدراجات والغولف.

واستهل منتخب الإمارات للغولف مشواره في الدورة، حيث أنهى منتخب السيدات الجولة الأولى من منافسات الفرق بمجموع 147 ضربة، بواقع 7 ضربات فوق المعدل، فيما سجلت آسيا سليم 72 ضربة في منافسات الفردي، وانتصار ريتش 75 ضربة، وجيمي كاميرو 76 ضربة.

وفي منافسات الرجال، سجل منتخب الإمارات 152 ضربة في الجولة الأولى من منافسات الفرق، بواقع 12 ضربة فوق المعدل، فيما سجل كل من جوناثان سيلفراج وسام مولان 76 ضربة في منافسات الفردي، وريان أحمد 79 ضربة.

على جانب آخر، ودّع الثنائي الإماراتي فاطمة الجناحي وعائشة العوضي منافسات زوجي السيدات من الدور الثاني، عقب الخسارة أمام الثنائي الياباني ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو بمجموعتين دون مقابل، بواقع 0–6 و1–6، بعد تأهلهما إلى الدور الثاني بالفوز في المباراة الافتتاحية.

تضم مجموعة منتخب الإمارات عدداً من المنتخبات التي تملك سجلاً لافتاً في سباعيات الرجبي آسيوياً وإقليمياً، وهي سريلانكا، سنغافورة، والفلبين، إذ تعد الأولى صاحبة الخبرة الأكبر، بعدما بلغت مباراة الميدالية البرونزية في نسختي إنشيون 2014 وجاكرتا 2018 من دورة الألعاب الآسيوية، وحققت المركز الرابع في كلتا المشاركتين، كما أنهت إحدى جولات سلسلة آسيا لسباعيات الرجبي 2025 في المركز الثالث.

يخوض منتخب الإمارات للدراجات تحدياً قوياً في منافسات المضمار غداً الخميس، التي تقام على مضمار إيزو بمحافظة شيزوكا، إحدى أبرز منشآت الدراجات في اليابان، والذي سبق أن استضاف منافسات المضمار ضمن دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ويشارك محمد المطيوعي في منافسات الأومنيوم، التي تضم عدداً من أبرز دراجي القارة، يتقدمهم الصيني وو جونجي، المتوج بلقب بطولة آسيا 2026، إلى جانب الإندونيسي برنارد بنجامين فان آرت، صاحب الخبرة في المحافل الرياضية الكبرى.

يفتتح منتخبنا الوطني للجودو غداً الخميس مشاركته في الدورة، ضمن منافسات تشهد مشاركة 203 لاعبين من 32 دولة، من بينها 8 دول عربية.

يشارك منتخبنا بأربعة لاعبين، هم: نجاد كازبيك في وزن تحت 73 كجم، وجورجي ألباكيف في وزن تحت 81 كجم، ومحمد مراد جاد في وزن تحت 90 كجم، ومحمد عمر معروف في وزن فوق 100 كجم.

يخوض المنتخب أولى نزالاته صباح غدٍ، حيث يلتقي نجاد كازبيك لاعب هونغ كونغ، ماك هونغ، فيما يواجه جورجي ألباكيف الإيراني إلياس بارحيزجار.

أسفرت القرعة كذلك عن مواجهة محمد مراد جاد مع الكازاخستاني أيدار أرابوف، فيما يلتقي محمد عمر معروف في اليوم الأخير مع الفلبيني كيدو إيسليكين.

يشهد برنامج بعثة الإمارات غداً انطلاق مشاركات الجودو والجوجيتسو والرجبي وقفز الحواجز، إلى جانب مشاركة محمد المطيوعي في منافسات الأومنيوم ضمن سباقات المضمار، ومواصلة منتخب الغولف مشواره في الجولة الثانية من منافسات الفردي والفرق للرجال والسيدات.

يستهل منتخب الرجبي مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهتي سنغافورة والفلبين، كما يخوض فارس الجناحي وعبدالله العبدالله منافسات ربع النهائي في رياضة البادل أمام منتخب قطر.

في منافسات الشراع، يواصل منتخب الإمارات مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، حيث يخوض سلطان العويس منافسات فئة «إلكا 7»، فيما تشارك ضحى البشر في فئة «إلكا 6»، كما يشارك عبدالله الزبيدي ومروة الحمادي في منافسات فئة «إلكا 4».