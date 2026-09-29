ناشئو «الشارقة للرياضات البحرية» يحرزون مراكز متقدمة في تجديف تونس الدولي

حقق لاعبو نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نتائج مميزة في مشاركتهم الأولى خارجياً في منافسات التجديف الأولمبي، وذلك خلال منافسات الدورة الدولية الـ17 لبحيرة تونس للتجديف، التي أقيمت في تونس بمشاركة 10 دول.

وشهدت منافسات فئة تحت 15 عاماً تألق لاعبي نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حيث نجح حسن إسماعيل الحوسني في حصد المركز الثاني في سباق الفردي، فيما أحرز زميله زايد سيف النقبي المركز الثالث، ليؤكد لاعبو النادي حضورهم المميز في المنافسات الدولية.

وفي منافسات الزوجي لفئة تحت 15 عاماً، واصل لاعبو النادي تألقهم، بعدما نجح الثنائي حسن إسماعيل الحوسني وعيسى أحمد الحوسني في تحقيق المركز الثاني، ليضيفا إنجازاً جديداً إلى حصيلة المشاركة الإماراتية في البطولة.

وأنهى فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية مشاركته في المركز الرابع في الترتيب العام في ظهور خارجي أول للاعبين ضمن منافسات التجديف الأولمبي، مثّلوا خلاله إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المحفل الدولي.

وهنأ خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري بمناسبة النتائج المميزة التي تحققت في البطولة، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة التجديف بالنادي.

وأضاف المدفع، أن النادي يواصل تنفيذ خططه الرامية إلى اكتشاف المواهب وصقلها وتوفير البيئة الرياضية المناسبة لإعداد جيل جديد من أبطال التجديف القادرين على المنافسة وتمثيل الإمارات وإمارة الشارقة في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

من جانبه، أشاد أحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالمستوى الذي ظهر به لاعبو النادي خلال منافسات البطولة، مؤكداً أن النتائج التي تحققت تعكس التطور الملحوظ في مستوى اللاعبين، والجهود المبذولة من الأجهزة الفنية والإدارية.

وقال الحوسني: نفخر بما قدمه أبناؤنا اللاعبون في مشاركتهم الدولية الأولى، وبما حققوه من نتائج.