إكسبو أصحاب الهمم الدولي ينظم أول بطولة لـ «الدومينو» لذوي الإعاقة البصرية

ينظم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، أكبر معرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بطولة «الدومينو» الدولية لذوي الإعاقة البصرية التي ستقام سنوياً بوصفها واحدة من فعاليات المعرض الرئيسية. ويشارك في البطولة التي تقام بنظام الفريق وخروج المغلوب 110 لاعبين من مختلف دول المنطقة، أعربوا عن حماسهم الكبير للمشاركة في بطولة للمحترفين والهواة في اللعبة.

وينظم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي هذه البطولة للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المعرض في الفترة بين 19 و21 أكتوبر المقبل في قاعات زعبيل 4-5-6 في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وتقام منافسات البطولة على مدى ثلاثة أيام بنظام الفرق، على أن تقام النهائيات في اليوم الختامي للمعرض يوم 21 أكتوبر المقبل يتبعها احتفالية خاصة، للكشف عن الفرق الفائزة وتتويجها وسط إقبال كبير من محبي وعشاق اللعبة من المكفوفين وزوار المعرض.

وقد شهدت عملية التسجيل للمشاركة في البطولة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكفوفين، إقبالاً كبيراً من محبي وعشاق اللعبة، حيث وصل عدد المسجلين لغاية الآن إلى 110 لاعبين من كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والهند.

وقال الدكتور خالد بن علي النعيمي، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: «الدومينو لعبة ذهنية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الاستمتاع بها بشكل كامل من خلال استخدام قطع لمسية مصممة خصيصاً، أو قطع ذات تباين لوني عالٍ، أو تطبيقات رقمية تعتمد على الصوت. وتتيح هذه الوسائل الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اللعب باستقلالية، والاستمتاع في الوقت نفسه بتفاعل اجتماعي هادف من خلال حاسة اللمس».

وحرص منظمو إكسبو أصحاب الهمم الدولي على توسيع نطاق المعرض عاماً بعد عام، وتعزيز دوره منصة تربط بين قطاع الأعمال والمجتمع، من خلال إضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات والألعاب التفاعلية المخصصة لأصحاب الهمم وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

من جانبه، قال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات وإكسبو أصحاب الهمم الدولي: «سيسهم تنظيم هذه البطولة في إحداث أثر إيجابي ومستدام ضمن مجتمع أصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف ومتوسطي وشديدي الإصابة بضعف البصر الذين يتجاوز عددهم 1.7 مليار نسمة حول العالم حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، ويسلط الضوء على قدراتهم وإصرارهم ونشاطهم الذهني وروحهم الرياضية».

وتعد الدومينو واحدة من أشهر ألعاب الطاولة وأكثرها انتشاراً حول العالم، كما تتمتع بمكانة بارزة بوصفها نشاطاً رياضياً وثقافياً في العديد من الدول، وتحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، بما في ذلك دولة الإمارات. ويمكن اليوم تسجيل أرقام قياسية عالمية في أكثر من 25 فئة معترفاً بها رسمياً في مجال الدومينو. وقد شهدت دولة الإمارات تسجيل رقمين قياسيين عالميين، الأول لأطول مسار لإسقاط قطع الدومينو في عام 2016، والثاني لأكبر عدد من قطع الدومينو التي تم إسقاطها ضمن تشكيل دائري خلال خمس ثوانٍ فقط في عام 2018.

وتعتمد لعبة الدومينو على قطع مستطيلة تحمل نقاطاً تمثل أرقاماً مختلفة، حيث يقوم اللاعبون بمطابقة الأرقام وتسجيل النقاط وفقاً لقواعد اللعبة. وتتميز الدومينو ببساطة قواعدها وطابعها الترفيهي، وتلعب اليوم بأساليب متعددة في معظم دول العالم.

وتتكون المجموعة التقليدية عادة من 28 قطعة دومينو مسطحة ومستطيلة، مصنوعة من العظم أو الخشب أو البلاستيك، وهي المجموعة الأكثر شيوعاً، في حين قد تضم المجموعات الأكبر ما يصل إلى 190 قطعة. وتحمل أوجه 27 قطعة من المجموعة التقليدية تركيبات مختلفة من النقاط والمساحات الخالية، ويمكن أن يتنافس في اللعبة لاعبان أو أربعة لاعبين.