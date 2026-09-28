النابلسي: ذهبية مريم كريم إعلان عن جيل إماراتي قادم في ألعاب القوى

رفعت البطلة الإماراتية مريم كريم علم الإمارات عالياً في سماء اليابان، بعدما حققت إنجازاً كبيراً بتتويجها بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حواجز للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026».

وهنأ الدكتور خالد النابلسي، رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، قيادة دولة الإمارات وشعبها وأسرة الرياضة الإماراتية بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ما تحقق يمثل ثمرة للطموح والعمل والإيمان بقدرات المواهب الشابة.

وقال: «اليوم لا نحتفل بميدالية ذهبية فقط، بل نحتفل باسم الإمارات وهو يرتفع على أعلى منصة آسيوية، ومريم كريم قدمت صورة مشرفة للرياضي الإماراتي، وأثبتت أن أبناء وبنات الإمارات يمتلكون القدرة والطموح للوصول إلى القمة».

وأضاف النابلسي: «ذهب مريم في اليابان يحمل رسالة واضحة بأن ألعاب القوى الإماراتية تدخل مرحلة جديدة، ولدينا جيل شاب وطموح، وعلينا أن نمنحه الثقة والدعم والبيئة التي تمكنه من الانتقال من المنافسة الآسيوية إلى الحضور القوي على الساحة العالمية».

وتابع: «ما نشاهده اليوم ليس إنجازاً فردياً عابراً، وإنما نتيجة عمل متواصل وطموح كبير، وفضية سليمان عبد الرحمن، ثم ذهبية مريم، يؤكدان أن ألعاب القوى الإماراتية تسير بخطوات واثقة نحو مستقبل أكبر».

وأكد الدكتور النابلسي أن الإنجاز يضاعف المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، وقال: «عندما يصعد علم الإمارات إلى منصات التتويج، فإن طموحنا يرتفع معه، وهدفنا أن نبني جيلاً قادراً على المنافسة في آسيا والعالم، وأن تصبح هذه الميداليات بداية لسلسلة من الإنجازات التي تليق باسم ومكانة دولة الإمارات».

واختتم قائلاً: «مبارك لمريم كريم، وللإمارات وقيادتها وشعبها، واليوم الذهب إماراتي في اليابان، وغداً بإذن الله نطمح لأن نشاهد أبطال الإمارات ينافسون على أكبر منصات العالم».