مشاركة متميزة في ختام سباق «جري صيف الشارقة»

نظم مجلس الشارقة الرياضي اليوم الأحد سباق «جري صيف الشارقة» بالمدينة الجامعية والذي شهد إقبالاً كبيراً من محبي الرياضة من الجنسين ومختلف الفئات العمرية ضمن سلسلة الفعاليات الرياضة المجتمعية للعام الحالي، وتم تنظيم السباق بالتعاون مع عدد من الجهات المساهمة والراعية، وتنوعت مسافات السباق للمشاركين وسط أجواء رائعة وتفاعل كبير، وتوج الفائزين على المنصة إبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

وجاءت النتائج على النحو التالي: قي سباق 10 كلم لفئة المواطنين رجال، الأول أحمد النقبي والثاني زايد الظهوري والثالث حربي المري، وللمواطنات، الأولى ميرا الفلاسي والثانية حصة السويدي والثالثة ميثا سعود، وللفئة المفتوحة رجال، الأول بيرنارد مينجي والثاني بول كومو والثالث عبد الصمد الهباز، وللسيدات، الأولى آن وانجوهي والثانية فيديليا ماسونجو والثالثة سارة لودي.

سبلق 5 كلم فئة المواطنين رجال. الأول ماجد الرستماني والثاني خالد العبدولي والثالث حمد الفهد. وللمواطنات الأولى هيا العبد الله والثانية آية المرزوقي والثالثة أمل الشحي. وللفئة المفتوحة رجال، الأول فيكتور كورير والثاني إدوارد كيماتي والثالث بيريان ميريثي، وللسيدات، الأولى ميرسي كيماني والثانية ريديماتا كوانا والثالثة آرتي شانا.

سباق 2.5 كم لفئة المواطنين رجال، الأول علي الياسي والثاني محمد علي والثالث أحمد يعقوب، وللمواطنات، الأولى صفية عادل والثانية نهى إسماعيل والثالثة خولة البلوشي، وللفئة المفتوحة رجال، الأول جيمت ماشاريا والثاني عبد الله باصمد والثالث سعيد بوغاز، وللسيدات، الأولى إبتسام الشحي والثانية فاطمة الحمادي والثالثة ليلى بوليس.

سباق 1 كلم للأولاد، الأول زايد أحمد والثاني سعيد فاضل والثالث عبيد علي، وللبنات، الأولى شيخة العلي والثانية سلامة أحمد والثالثة علياء النعيمي