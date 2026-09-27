عمالقة الخليج بطل «موانئ دبي العالمية لتطوير الكريكيت»

اختتمت في دبي منافسات النسخة الرابعة من بطولة موانئ دبي العالمية ILT20 لتطوير الكريكيت، التي استضافتها ملاعب أكاديمية ICC بدبي، بتنظيم مجلس الإمارات للكريكيت، وبمشاركة فرق التطوير التابعة للفرق الستة المشاركة في النسخة الخامسة من دوري ILT20، المقرر إقامتها في دبي وأبوظبي والشارقة.

وتوج فريق عمالقة الخليج للتطوير باللقب، بعد فوزه على أفاعي الصحراء للتطوير بفارق أربعة ويكيتات في المباراة النهائية، التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من محبي اللعبة في الدولة، واختتمت منافسات البطولة بنجاح فني كبير، بعد سلسلة من المباريات القوية والمنافسات المتقاربة.

وشكلت البطولة منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الشابة في الإمارات، ومنح اللاعبين فرصة الاحتكاك والمنافسة على مستوى عالٍ، بما يعزز جاهزيتهم للانتقال إلى دوري ILT20 والمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وكانت البطولة قد انطلقت في 14 سبتمبر الجاري بمشاركة ستة فرق، وأقيمت جميع مبارياتها في أكاديمية ICC بدبي، مؤكدة مجدداً أهمية مسابقات التطوير في بناء قاعدة قوية من المواهب الشابة، ودعم مستقبل رياضة الكريكيت في الإمارات.