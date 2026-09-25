بطولة الوطن لجمال الخيل العربية الأصيلة في بنغازي أول أكتوبر

استكملت اللجنة المنظمة لبطولة الوطن لجمال الخيل العربية الأصيلة التي ستقام في مدينة بنغازي الليبية بتاريخ 1 و 2 أكتوبر كافة استعداداتها الفنية والتقنية واللوجستية، لإنجاح محطة جديدة من محطات البطولة التي تؤكد دورة بعد أخرى مدى عزم المنظمين على جعل بطولة الوطن نواة لصناعة حدث عالمي يليق بمكانة الخيل العربي في ليبيا، وذلك وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الإيكاهو.

وتقام بطولة الوطن لجمال الخيل العربي ضمن فعاليات النسخة الثالثة من"كرنفال ليبيا التراثي" الذي انطلق منذ منتصف الشهر الجاري في مدينة بنغازي، بعدما عملت اللجنة المنظمة على تنفيذ الإجراءات الضرورية والمتطلبات التنظيمية لإنجاح هذه الدورة التي تتوج نجاحات الدورات السابقة من المهرجان.

ويعتبر مهرجان الوطن التراثي الليبي محطة عربية مجيدة بما تشتمل عليه من فعاليات ونشاطات متنوعة ترفع قمة عديد من الممارسات التراثية الوطنية والقومية التي تشكل عماد الهوية العربية الأصيلة، وهي تصنع من مواد الصحراء العربية مادة إنسانية عظيمة تؤثتها نشاطات الفروسية ورياضاتها وتراث الإبل وموروثاتها ومسابقات السلوقي رفيق الدرب في الصيد والفروسية وأمجاد الصحراء. وتهدف تظاهرة كرنفال ليبيا التراثي في دورته الثالثة إلى إبراز تنوع الموروث الليبي والعادات والتقاليد والفنون والحرف والرياضات التراثية التي تشكل جزءا من الذاكرة الثقافية للبلاد.

وتشمل فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثالث البطولية الدولية لقفز الحواجز، بتنظيم الاتحاد العام للفروسية وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية في نادي الوطن للرماية والفروسية، بمشاركة فرسان دوليين وخيول زائرة في منافسات تجتمع فيها مهارة القفز والسرعة والدقة.

كما تتضمن فعاليات المهرجان، محطة جديدة مع إقامة بطولة فرسان الوطن للقدرة والتحمل، في مدينة سلوق – ميدان الرماية والصقور. وهي بطولة تقام بفئتين تنافسيتين، تشمل فئة الأطفال في سباق لمسافة 20 كيلومتر وفئة الكبار في مسافة 40 كيلومتر. وتقام البطولة التي تتمتع بدعم ذي قيمة مالية مجزية للفرسان المشاركين، بإشراف الاتحاد الليبي للفروسية، وبمشاركة لجنة تحكيم تضم حكامًا دوليين، في خطوة تعكس التوجه نحو الارتقاء برياضة القدرة والتحمل وتطوير المنافسات وفق المعايير والممارسات الدولية.

وكانت دولة ليبيا قد اختتمت مشاركتها في معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2026 بتنسيق مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك من خلال جناح خاص بين الدول المشاركة والعارضين من مختلف دول العالم. وتميز الجناح الليبي بعرض مجموعة من منتجات ومستلزمات الفروسية الليبية، منها السروج التي تتميز بصناعة وطنية وتراثية ذات طابع خاص من حيث اشتغال الصانع الحرفي الليبي على هويتها التراثية ومواد الإشتغال وتصميمها مبرزا مهاراته الخاصة. واستقطب الجناح الليبي اهتمام زوار المعرض وفي مقدمتهم عدد من الشيوخ وأبرز الشخصيات الرسمية وكثير من المهتمين بالفروسية وصناعاتها وفنونها وجمهور واسع من المعنيين بهذا القطاع الحيوي.