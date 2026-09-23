الانضباط تغرم يونايتد 20 ألف درهم.. وتعاقب 3 فرق لـ «فرسان هيسبانيا»



أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم حزمة من القرارات الانضباطية بحق عدد من الأندية واللاعبين والإداريين، على خلفية مخالفات شهدتها مسابقات كرة القدم المختلفة، وكان أبرزها تغريم نادي يونايتد 20 ألف درهم، واعتماد خسارة ثلاثة فرق تابعة لنادي فرسان هيسبانيا في مسابقاتها، مع تغريم كل منها 5 آلاف درهم.



وقررت اللجنة تغريم نادي يونايتد 20 ألف درهم، لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي، بعدم إرسال نموذج الإبلاغ الطبي قبل مباراته أمام النصر، والتي أقيمت ضمن الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وانتهت بفوز النصر 3-1.



وفي دوري أندية الدرجة الأولى، وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى نادي الحمرية، مع إلزامه بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار، على خلفية قيام لاعبيه بإتلاف ممتلكات النادي المستضيف، كما وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى نادي الفجيرة، بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على بعضهم البعض.



وفي دوري تحت 21 سنة، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الإمارات راشد خالد مباراتين، وتغريمه 11 ألفاً و250 درهماً، إلى جانب إلزامه بتحمل تكاليف الإصلاح، بسبب إتلافه ممتلكات النادي المستضيف.



وفي دوري أندية الدرجة الثانية، عاقبت اللجنة إداري فريق الصقور العربية جارنت جون كولينس بالإنذار، وتغريمه ألف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة، كما وجهت عقوبة الإنذار إلى مدرب الفريق جونجو شيلفي، مع تغريمه ألف درهم للسبب ذاته.



وشملت القرارات ثلاثة فرق تابعة لنادي فرسان هيسبانيا، حيث قررت اللجنة تغريم كل فريق 5 آلاف درهم، مع اعتماد خسارته للمباراة، بسبب تناقص عدد اللاعبين عن الحد الأدنى المسموح به أثناء سير المباريات.



واعتمدت اللجنة خسارة فريق فرسان هيسبانيا في دوري تحت 16 سنة أمام نادي كلباء بنتيجة 0-4، بعد أن انخفض عدد لاعبيه إلى أقل من سبعة لاعبين خلال المباراة، وخسارة فريق النادي في دوري تحت 10 سنوات «ب» أمام الشارقة «ب» بنتيجة 0-3، بعد تناقص عدد لاعبيه عن خمسة لاعبين أثناء سير اللقاء.



وفي دوري أندية الدرجة الثالثة، اعتمدت اللجنة خسارة فرسان هيسبانيا أمام نادي العين الأكاديمية بنتيجة 0-3، للسبب ذاته، بعد أن انخفض عدد لاعبي الفريق عن سبعة لاعبين خلال المباراة.