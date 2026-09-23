اتحادا الشطرنج الإماراتي والمصري يوقعان اتفاقية لتبادل الحكام والخبرات

وقع اتحاد الإمارات للشطرنج اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، لتبادل الحكام والخبرات التحكيمية بين الجانبين.

وقع الاتفاقية، مساء أمس، في مدينة سمرقند الأوزبكية على هامش أولمبياد الشطرنج المقام حالياً، سعيد الخوري، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي، وكريم وجيه، المشرف العام في الاتحاد المصري، وذلك بحضور عبدالله حسن، الأمين العام لاتحاد الشطرنج الإماراتي، وجورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة أمام الأطقم التحكيمية في البلدين، للمشاركة في البطولات المختلفة، وتبادل الخبرات العملية، وتطوير الكفاءات التحكيمية، كما تتيح للأطقم التحكيمية الإماراتية المشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للناشئين والناشئات، المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال ديسمبر المقبل، بما يعزز خبراتهم العملية.

وأكدت لجنة الحكام في اتحاد الشطرنج الإماراتي أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تطوير الكوادر التحكيمية الوطنية، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الشقيقة، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.