جاسم الرميحي: لا زيادة في حقوق البث «خليجي 27»

اكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي قبل انطلاق «خليجي 27» في جدة، ان المقابل المطلوب لحقوق النقل لم يشهد زيادة مقارنة بما تم طلبه في «خليجي 26» بالكويت، مؤكدًا تقدير الاتحاد للظروف الحالية، ومتطلعًا إلى انضمام مزيد من القنوات لنقل منافسات البطولة.

واضاف الرميحي، أن الاتحاد الخليجي يسعى إلى تسهيل حصول القنوات على حقوق نقل البطولة، مشيرًا إلى التواصل مع مختلف القنوات الخليجية، مع استمرار إتاحة المجال أمام القنوات الراغبة في الحصول على حقوق البث.

وأشار الرميحي إلى أن فكرة مشاركة منتخبات من خارج الخليج يجري تطبيقها بدايةً في بطولات الفئات السنية، موضحًا في الوقت ذاته أن كأس الخليج تحظى بخصوصية وهوية خليجية.

كما شهد المؤتمر مناقشة توقيت إقامة البطولة في ظل ازدحام روزنامة المنافسات الدولية والقارية، إلى جانب الحديث عن مستضيف النسخة المقبلة «خليجي 28»، حيث أوضح جاسم الرميحي أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم سيبحث الملف، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الدولة المستضيفة للبطولة.

من جانبه، كشف ماجد آل صاحب، الأمين العام المكلف للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اعتماد 600 إعلامي، فيما يبلغ إجمالي أعضاء بعثات المنتخبات من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية نحو 480 شخصاً.

وتنطلق منافسات «خليجي الديار العربية 27» بالمواجهة الافتتاحية التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره الكويتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما تقام مباريات البطولة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في أول نسخة من كأس الخليج تستضيفها مدينة جدة. وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبنا الوطني بجانب قطر والبحرين واليمن.