الإمارات تفوز على أوروغواي وقبرص في أولمبياد الشطرنج

واصل منتخبا الإمارات للرجال والسيدات حصد الانتصارات في أولمبياد الشطرنج العالمي المقام حالياً في مدينة سمرقند الأوزبكية، بعدما حققا الفوز في الجولة السادسة. وحقق منتخب الرجال فوزه الرابع في الأولمبياد، بتغلبه على منتخب أوروغواي بنتيجة 2.5-1.5، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في ترتيب الفرق، و14 نقطة على الطاولات.

وكان منتخب الرجال قد استهل مشواره بالفوز على منتخب غرينادا بنتيجة 4-0، قبل أن يخسر أمام مولدوفا 0.5-3.5، ثم عاد وحقق الفوز على بروناي 3-1 في الجولة الثالثة، قبل أن يخسر أمام الفلبين 0-4 في الجولة الرابعة، ويستعيد انتصاراته بالفوز على السنغال في الجولة الخامسة، ثم يضيف انتصاراً جديداً على أوروغواي في الجولة السادسة، ويلتقي منتخب الرجال في الجولة السابعة مع منتخب كرواتيا.

وفي منافسات السيدات، حقق منتخبنا فوزاً على منتخب قبرص بنتيجة 2.5-1.5، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في ترتيب الفرق، و12.5 نقطة على الطاولات، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل.

وكان منتخب السيدات قد استهل مشواره بالفوز على منتخب أنتيغوا وبربودا 4-0، ثم تعادل مع التشيك 2-2، وخسر أمام جورجيا 0-4، قبل أن يعود للفوز على عُمان 4-0 في الجولة الرابعة، ثم خسر أمام إستونيا في الجولة الخامسة، ليحقق فوزه الثالث أمام قبرص في الجولة السادسة، ويلتقي منتخب السيدات في الجولة السابعة مع منتخب البرتغال.